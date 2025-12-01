- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
53.04 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
59.59 USD (898 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (59.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.59 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
3.54%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.45 USD
Profitto medio:
7.45 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.97% (4.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|134
|GBPUSD
|99
|XAUUSD
|665
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +59.59 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.30 × 20
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 54
|
RoboForex-Prime
|3.32 × 66
|
ICMarketsSC-Live09
|3.65 × 34
|
Exness-Real
|4.67 × 409
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.02 × 116
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.38 × 643
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.70 × 454
|
ICMarketsSC-Live23
|9.86 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|14.50 × 2
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
