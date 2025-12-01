SignaleKategorien
Jun Chen Guo

Expansion

Jun Chen Guo
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 64%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
22 (91.66%)
Verlusttrades:
2 (8.33%)
Bester Trade:
79.92 USD
Schlechtester Trade:
-136.24 USD
Bruttoprofit:
463.16 USD (4 588 pips)
Bruttoverlust:
-145.28 USD (1 266 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (72.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
256.89 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
1.40%
Max deposit load:
15.87%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
10 (41.67%)
Short-Positionen:
14 (58.33%)
Profit-Faktor:
3.19
Mathematische Gewinnerwartung:
13.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-72.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-136.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.24 USD (1)
Wachstum pro Monat :
42.76%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
136.24 USD (16.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.60% (136.24 USD)
Kapital:
11.21% (92.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 318
USDJPY 6
GBPUSD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2K
USDJPY 214
GBPUSD -123
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.92 USD
Schlechtester Trade: -136 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.30 × 20
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 54
RoboForex-Prime
3.32 × 66
ICMarketsSC-Live09
3.65 × 34
Exness-Real
4.67 × 409
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.02 × 116
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.38 × 643
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.70 × 454
ICMarketsSC-Live23
9.86 × 7
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
14.50 × 2
EagleFX-Live
15.50 × 442
noch 2 ...
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 18:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.12.01 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Expansion
40 USD pro Monat
64%
0
0
USD
818
USD
5
100%
24
91%
1%
3.18
13.25
USD
17%
1:500
