Negociações:
24
Negociações com lucro:
22 (91.66%)
Negociações com perda:
2 (8.33%)
Melhor negociação:
79.92 USD
Pior negociação:
-136.24 USD
Lucro bruto:
463.16 USD (4 588 pips)
Perda bruta:
-145.28 USD (1 266 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (72.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
256.89 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
1.40%
Depósito máximo carregado:
15.87%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
10 (41.67%)
Negociações curtas:
14 (58.33%)
Fator de lucro:
3.19
Valor esperado:
13.25 USD
Lucro médio:
21.05 USD
Perda média:
-72.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-136.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.24 USD (1)
Crescimento mensal:
42.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
136.24 USD (16.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.60% (136.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.21% (92.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|318
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.2K
|USDJPY
|214
|GBPUSD
|-123
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +79.92 USD
Pior negociação: -136 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +72.89 USD
Máxima perda consecutiva: -136.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.30 × 20
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 54
|
RoboForex-Prime
|3.32 × 66
|
ICMarketsSC-Live09
|3.65 × 34
|
Exness-Real
|4.67 × 409
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.02 × 116
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.38 × 643
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.70 × 454
|
ICMarketsSC-Live23
|9.86 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|14.50 × 2
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
