- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
22 (91.66%)
亏损交易:
2 (8.33%)
最好交易:
79.92 USD
最差交易:
-136.24 USD
毛利:
463.16 USD (4 588 pips)
毛利亏损:
-145.28 USD (1 266 pips)
最大连续赢利:
11 (72.89 USD)
最大连续盈利:
256.89 USD (6)
夏普比率:
0.39
交易活动:
1.40%
最大入金加载:
15.87%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
2.33
长期交易:
10 (41.67%)
短期交易:
14 (58.33%)
利润因子:
3.19
预期回报:
13.25 USD
平均利润:
21.05 USD
平均损失:
-72.64 USD
最大连续失误:
1 (-136.24 USD)
最大连续亏损:
-136.24 USD (1)
每月增长:
42.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
136.24 USD (16.60%)
相对跌幅:
结余:
16.60% (136.24 USD)
净值:
11.21% (92.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|318
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.2K
|USDJPY
|214
|GBPUSD
|-123
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.92 USD
最差交易: -136 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +72.89 USD
最大连续亏损: -136.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.30 × 20
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 54
|
RoboForex-Prime
|3.32 × 66
|
ICMarketsSC-Live09
|3.65 × 34
|
Exness-Real
|4.67 × 409
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.02 × 116
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.38 × 643
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.70 × 454
|
ICMarketsSC-Live23
|9.86 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|14.50 × 2
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
64%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
5
100%
24
91%
1%
3.18
13.25
USD
USD
17%
1:500