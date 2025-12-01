信号部分
Jun Chen Guo
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 64%
ECMarkets-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
24
盈利交易:
22 (91.66%)
亏损交易:
2 (8.33%)
最好交易:
79.92 USD
最差交易:
-136.24 USD
毛利:
463.16 USD (4 588 pips)
毛利亏损:
-145.28 USD (1 266 pips)
最大连续赢利:
11 (72.89 USD)
最大连续盈利:
256.89 USD (6)
夏普比率:
0.39
交易活动:
1.40%
最大入金加载:
15.87%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
2.33
长期交易:
10 (41.67%)
短期交易:
14 (58.33%)
利润因子:
3.19
预期回报:
13.25 USD
平均利润:
21.05 USD
平均损失:
-72.64 USD
最大连续失误:
1 (-136.24 USD)
最大连续亏损:
-136.24 USD (1)
每月增长:
42.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
136.24 USD (16.60%)
相对跌幅:
结余:
16.60% (136.24 USD)
净值:
11.21% (92.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 318
USDJPY 6
GBPUSD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3.2K
USDJPY 214
GBPUSD -123
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +79.92 USD
最差交易: -136 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +72.89 USD
最大连续亏损: -136.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.30 × 20
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 54
RoboForex-Prime
3.32 × 66
ICMarketsSC-Live09
3.65 × 34
Exness-Real
4.67 × 409
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.02 × 116
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.38 × 643
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.70 × 454
ICMarketsSC-Live23
9.86 × 7
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
14.50 × 2
EagleFX-Live
15.50 × 442
2 更多...
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
没有评论
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 18:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.12.01 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
