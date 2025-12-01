- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
22 (91.66%)
Убыточных трейдов:
2 (8.33%)
Лучший трейд:
79.92 USD
Худший трейд:
-136.24 USD
Общая прибыль:
463.16 USD (4 588 pips)
Общий убыток:
-145.28 USD (1 266 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (72.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
256.89 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
1.40%
Макс. загрузка депозита:
15.87%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
10 (41.67%)
Коротких трейдов:
14 (58.33%)
Профит фактор:
3.19
Мат. ожидание:
13.25 USD
Средняя прибыль:
21.05 USD
Средний убыток:
-72.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-136.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.24 USD (1)
Прирост в месяц:
42.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
136.24 USD (16.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.60% (136.24 USD)
По эквити:
11.21% (92.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|318
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.2K
|USDJPY
|214
|GBPUSD
|-123
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.92 USD
Худший трейд: -136 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +72.89 USD
Макс. убыток в серии: -136.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.30 × 20
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 54
|
RoboForex-Prime
|3.32 × 66
|
ICMarketsSC-Live09
|3.65 × 34
|
Exness-Real
|4.67 × 409
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.02 × 116
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.38 × 643
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.70 × 454
|
ICMarketsSC-Live23
|9.86 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|14.50 × 2
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
еще 2...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
64%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
5
100%
24
91%
1%
3.18
13.25
USD
USD
17%
1:500