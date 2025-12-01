СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Expansion
Jun Chen Guo

Expansion

Jun Chen Guo
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 64%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
22 (91.66%)
Убыточных трейдов:
2 (8.33%)
Лучший трейд:
79.92 USD
Худший трейд:
-136.24 USD
Общая прибыль:
463.16 USD (4 588 pips)
Общий убыток:
-145.28 USD (1 266 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (72.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
256.89 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
1.40%
Макс. загрузка депозита:
15.87%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
10 (41.67%)
Коротких трейдов:
14 (58.33%)
Профит фактор:
3.19
Мат. ожидание:
13.25 USD
Средняя прибыль:
21.05 USD
Средний убыток:
-72.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-136.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.24 USD (1)
Прирост в месяц:
42.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
136.24 USD (16.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.60% (136.24 USD)
По эквити:
11.21% (92.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 318
USDJPY 6
GBPUSD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.2K
USDJPY 214
GBPUSD -123
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.92 USD
Худший трейд: -136 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +72.89 USD
Макс. убыток в серии: -136.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.30 × 20
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 54
RoboForex-Prime
3.32 × 66
ICMarketsSC-Live09
3.65 × 34
Exness-Real
4.67 × 409
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.02 × 116
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.38 × 643
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.70 × 454
ICMarketsSC-Live23
9.86 × 7
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
14.50 × 2
EagleFX-Live
15.50 × 442
еще 2...
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
Нет отзывов
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 18:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.12.01 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Expansion
40 USD в месяц
64%
0
0
USD
818
USD
5
100%
24
91%
1%
3.18
13.25
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.