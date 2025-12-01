SeñalesSecciones
Jun Chen Guo

Expansion

Jun Chen Guo
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 64%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
22 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
2 (8.33%)
Mejor transacción:
79.92 USD
Peor transacción:
-136.24 USD
Beneficio Bruto:
463.16 USD (4 588 pips)
Pérdidas Brutas:
-145.28 USD (1 266 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (72.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
256.89 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
1.40%
Carga máxima del depósito:
15.87%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
2.33
Transacciones Largas:
10 (41.67%)
Transacciones Cortas:
14 (58.33%)
Factor de Beneficio:
3.19
Beneficio Esperado:
13.25 USD
Beneficio medio:
21.05 USD
Pérdidas medias:
-72.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-136.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
42.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
136.24 USD (16.60%)
Reducción relativa:
De balance:
16.60% (136.24 USD)
De fondos:
11.21% (92.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 318
USDJPY 6
GBPUSD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.2K
USDJPY 214
GBPUSD -123
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +79.92 USD
Peor transacción: -136 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +72.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -136.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.30 × 20
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 54
RoboForex-Prime
3.32 × 66
ICMarketsSC-Live09
3.65 × 34
Exness-Real
4.67 × 409
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.02 × 116
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.38 × 643
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.70 × 454
ICMarketsSC-Live23
9.86 × 7
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
14.50 × 2
EagleFX-Live
15.50 × 442
otros 2...
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
No hay comentarios
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 18:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.12.01 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
