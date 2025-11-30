シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Crazier Gold Man
Zhong Zhi Jiang

Crazier Gold Man

Zhong Zhi Jiang
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 355%
EtoMarkets-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 840
利益トレード:
1 916 (49.89%)
損失トレード:
1 924 (50.10%)
ベストトレード:
69 257.49 USD
最悪のトレード:
-40 705.28 USD
総利益:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
総損失:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
最大連続の勝ち:
64 (993 550.37 USD)
最大連続利益:
993 550.37 USD (64)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
9.50%
最大入金額:
38.46%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
2 367 (61.64%)
短いトレード:
1 473 (38.36%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
555.20 USD
平均利益:
2 933.32 USD
平均損失:
-1 813.02 USD
最大連続の負け:
44 (-15 918.00 USD)
最大連続損失:
-284 708.20 USD (36)
月間成長:
12.59%
年間予想:
152.81%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
764 263.46 USD (57.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.16% (764 263.46 USD)
エクイティによる:
36.91% (186 586.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3840
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 781K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +69 257.49 USD
最悪のトレード: -40 705 USD
最大連続の勝ち: 64
最大連続の負け: 36
最大連続利益: +993 550.37 USD
最大連続損失: -15 918.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EtoMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Crazier logic
レビューなし
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.27 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 11:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.09% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Crazier Gold Man
30 USD/月
355%
0
0
USD
463K
USD
35
4%
3 840
49%
9%
1.61
555.20
USD
91%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください