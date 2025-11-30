- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 840
利益トレード:
1 916 (49.89%)
損失トレード:
1 924 (50.10%)
ベストトレード:
69 257.49 USD
最悪のトレード:
-40 705.28 USD
総利益:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
総損失:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
最大連続の勝ち:
64 (993 550.37 USD)
最大連続利益:
993 550.37 USD (64)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
9.50%
最大入金額:
38.46%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
2 367 (61.64%)
短いトレード:
1 473 (38.36%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
555.20 USD
平均利益:
2 933.32 USD
平均損失:
-1 813.02 USD
最大連続の負け:
44 (-15 918.00 USD)
最大連続損失:
-284 708.20 USD (36)
月間成長:
12.59%
年間予想:
152.81%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
764 263.46 USD (57.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.16% (764 263.46 USD)
エクイティによる:
36.91% (186 586.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3840
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|781K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +69 257.49 USD
最悪のトレード: -40 705 USD
最大連続の勝ち: 64
最大連続の負け: 36
最大連続利益: +993 550.37 USD
最大連続損失: -15 918.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EtoMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
Crazier logic
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
355%
0
0
USD
USD
463K
USD
USD
35
4%
3 840
49%
9%
1.61
555.20
USD
USD
91%
1:100