Macy Chan

Golden Kingdom

Macy Chan
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 304%
EtoMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 674
Profit Trade:
1 800 (48.99%)
Loss Trade:
1 874 (51.01%)
Best Trade:
69 257.49 USD
Worst Trade:
-40 705.28 USD
Profitto lordo:
5 444 296.49 USD (1 920 550 pips)
Perdita lorda:
-3 375 358.11 USD (1 171 988 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (993 550.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
993 550.37 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
2 244 (61.08%)
Short Trade:
1 430 (38.92%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
563.13 USD
Profitto medio:
3 024.61 USD
Perdita media:
-1 801.15 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-15 918.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284 708.20 USD (36)
Crescita mensile:
18.18%
Previsione annuale:
220.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
764 263.46 USD (57.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.16% (764 263.46 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3674
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 749K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EtoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
