Trade:
3 674
Profit Trade:
1 800 (48.99%)
Loss Trade:
1 874 (51.01%)
Best Trade:
69 257.49 USD
Worst Trade:
-40 705.28 USD
Profitto lordo:
5 444 296.49 USD (1 920 550 pips)
Perdita lorda:
-3 375 358.11 USD (1 171 988 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (993 550.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
993 550.37 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
2 244 (61.08%)
Short Trade:
1 430 (38.92%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
563.13 USD
Profitto medio:
3 024.61 USD
Perdita media:
-1 801.15 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-15 918.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284 708.20 USD (36)
Crescita mensile:
18.18%
Previsione annuale:
220.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
764 263.46 USD (57.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.16% (764 263.46 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3674
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.1M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|749K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69 257.49 USD
Worst Trade: -40 705 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +993 550.37 USD
Massima perdita consecutiva: -15 918.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EtoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
