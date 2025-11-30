信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Crazier Gold Man
Zhong Zhi Jiang

Crazier Gold Man

Zhong Zhi Jiang
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 355%
EtoMarkets-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
3 840
盈利交易:
1 916 (49.89%)
亏损交易:
1 924 (50.10%)
最好交易:
69 257.49 USD
最差交易:
-40 705.28 USD
毛利:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
毛利亏损:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
最大连续赢利:
64 (993 550.37 USD)
最大连续盈利:
993 550.37 USD (64)
夏普比率:
0.12
交易活动:
9.50%
最大入金加载:
38.46%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.79
长期交易:
2 367 (61.64%)
短期交易:
1 473 (38.36%)
利润因子:
1.61
预期回报:
555.20 USD
平均利润:
2 933.32 USD
平均损失:
-1 813.02 USD
最大连续失误:
44 (-15 918.00 USD)
最大连续亏损:
-284 708.20 USD (36)
每月增长:
12.59%
年度预测:
152.81%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
764 263.46 USD (57.10%)
相对跌幅:
结余:
91.16% (764 263.46 USD)
净值:
36.91% (186 586.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3840
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 781K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +69 257.49 USD
最差交易: -40 705 USD
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +993 550.37 USD
最大连续亏损: -15 918.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EtoMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Crazier logic
没有评论
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.27 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 11:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.09% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载