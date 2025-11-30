- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
3 840
盈利交易:
1 916 (49.89%)
亏损交易:
1 924 (50.10%)
最好交易:
69 257.49 USD
最差交易:
-40 705.28 USD
毛利:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
毛利亏损:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
最大连续赢利:
64 (993 550.37 USD)
最大连续盈利:
993 550.37 USD (64)
夏普比率:
0.12
交易活动:
9.50%
最大入金加载:
38.46%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.79
长期交易:
2 367 (61.64%)
短期交易:
1 473 (38.36%)
利润因子:
1.61
预期回报:
555.20 USD
平均利润:
2 933.32 USD
平均损失:
-1 813.02 USD
最大连续失误:
44 (-15 918.00 USD)
最大连续亏损:
-284 708.20 USD (36)
每月增长:
12.59%
年度预测:
152.81%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
764 263.46 USD (57.10%)
相对跌幅:
结余:
91.16% (764 263.46 USD)
净值:
36.91% (186 586.00 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3840
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|781K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EtoMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
