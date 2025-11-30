SignauxSections
Macy Chan

Golden Kingdom

0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 304%
EtoMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 674
Bénéfice trades:
1 800 (48.99%)
Perte trades:
1 874 (51.01%)
Meilleure transaction:
69 257.49 USD
Pire transaction:
-40 705.28 USD
Bénéfice brut:
5 444 296.49 USD (1 920 550 pips)
Perte brute:
-3 375 358.11 USD (1 171 988 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (993 550.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
993 550.37 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.71
Longs trades:
2 244 (61.08%)
Courts trades:
1 430 (38.92%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
563.13 USD
Bénéfice moyen:
3 024.61 USD
Perte moyenne:
-1 801.15 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-15 918.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-284 708.20 USD (36)
Croissance mensuelle:
18.18%
Prévision annuelle:
220.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
764 263.46 USD (57.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.16% (764 263.46 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3674
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 749K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69 257.49 USD
Pire transaction: -40 705 USD
Gains consécutifs maximales: 64
Pertes consécutives maximales: 36
Bénéfice consécutif maximal: +993 550.37 USD
Perte consécutive maximale: -15 918.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EtoMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Aucun avis
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
