Всего трейдов:
3 840
Прибыльных трейдов:
1 916 (49.89%)
Убыточных трейдов:
1 924 (50.10%)
Лучший трейд:
69 257.49 USD
Худший трейд:
-40 705.28 USD
Общая прибыль:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
Общий убыток:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (993 550.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
993 550.37 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
9.50%
Макс. загрузка депозита:
38.46%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
2 367 (61.64%)
Коротких трейдов:
1 473 (38.36%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
555.20 USD
Средняя прибыль:
2 933.32 USD
Средний убыток:
-1 813.02 USD
Макс. серия проигрышей:
44 (-15 918.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-284 708.20 USD (36)
Прирост в месяц:
12.59%
Годовой прогноз:
152.81%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
764 263.46 USD (57.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.16% (764 263.46 USD)
По эквити:
36.91% (186 586.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3840
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|781K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69 257.49 USD
Худший трейд: -40 705 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +993 550.37 USD
Макс. убыток в серии: -15 918.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EtoMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
Crazier logic
Нет отзывов
