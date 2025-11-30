СигналыРазделы
Zhong Zhi Jiang

Crazier Gold Man

Zhong Zhi Jiang
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 355%
EtoMarkets-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 840
Прибыльных трейдов:
1 916 (49.89%)
Убыточных трейдов:
1 924 (50.10%)
Лучший трейд:
69 257.49 USD
Худший трейд:
-40 705.28 USD
Общая прибыль:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
Общий убыток:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (993 550.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
993 550.37 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
9.50%
Макс. загрузка депозита:
38.46%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
2 367 (61.64%)
Коротких трейдов:
1 473 (38.36%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
555.20 USD
Средняя прибыль:
2 933.32 USD
Средний убыток:
-1 813.02 USD
Макс. серия проигрышей:
44 (-15 918.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-284 708.20 USD (36)
Прирост в месяц:
12.59%
Годовой прогноз:
152.81%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
764 263.46 USD (57.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.16% (764 263.46 USD)
По эквити:
36.91% (186 586.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3840
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 781K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69 257.49 USD
Худший трейд: -40 705 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +993 550.37 USD
Макс. убыток в серии: -15 918.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EtoMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Crazier logic
Нет отзывов
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.27 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 11:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.09% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.