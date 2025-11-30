- Wachstum
Trades insgesamt:
3 840
Gewinntrades:
1 916 (49.89%)
Verlusttrades:
1 924 (50.10%)
Bester Trade:
69 257.49 USD
Schlechtester Trade:
-40 705.28 USD
Bruttoprofit:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
Bruttoverlust:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (993 550.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
993 550.37 USD (64)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
9.50%
Max deposit load:
38.46%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.79
Long-Positionen:
2 367 (61.64%)
Short-Positionen:
1 473 (38.36%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
555.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
2 933.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 813.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
44 (-15 918.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-284 708.20 USD (36)
Wachstum pro Monat :
12.59%
Jahresprognose:
152.81%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
764 263.46 USD (57.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.16% (764 263.46 USD)
Kapital:
36.91% (186 586.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3840
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|781K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EtoMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
Crazier logic
Keine Bewertungen
