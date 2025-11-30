SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Crazier Gold Man
Zhong Zhi Jiang

Crazier Gold Man

Zhong Zhi Jiang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 355%
EtoMarkets-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 840
Gewinntrades:
1 916 (49.89%)
Verlusttrades:
1 924 (50.10%)
Bester Trade:
69 257.49 USD
Schlechtester Trade:
-40 705.28 USD
Bruttoprofit:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
Bruttoverlust:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (993 550.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
993 550.37 USD (64)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
9.50%
Max deposit load:
38.46%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.79
Long-Positionen:
2 367 (61.64%)
Short-Positionen:
1 473 (38.36%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
555.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
2 933.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 813.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
44 (-15 918.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-284 708.20 USD (36)
Wachstum pro Monat :
12.59%
Jahresprognose:
152.81%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
764 263.46 USD (57.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.16% (764 263.46 USD)
Kapital:
36.91% (186 586.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3840
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 781K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69 257.49 USD
Schlechtester Trade: -40 705 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 64
Max. aufeinandergehende Verluste: 36
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +993 550.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15 918.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EtoMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Crazier logic
Keine Bewertungen
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.27 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 11:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.09% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.