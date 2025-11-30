- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 840
Transacciones Rentables:
1 916 (49.89%)
Transacciones Irrentables:
1 924 (50.10%)
Mejor transacción:
69 257.49 USD
Peor transacción:
-40 705.28 USD
Beneficio Bruto:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (993 550.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
993 550.37 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
9.50%
Carga máxima del depósito:
38.46%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
2 367 (61.64%)
Transacciones Cortas:
1 473 (38.36%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
555.20 USD
Beneficio medio:
2 933.32 USD
Pérdidas medias:
-1 813.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-15 918.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-284 708.20 USD (36)
Crecimiento al mes:
12.59%
Pronóstico anual:
152.81%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
764 263.46 USD (57.10%)
Reducción relativa:
De balance:
91.16% (764 263.46 USD)
De fondos:
36.91% (186 586.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3840
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|781K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +69 257.49 USD
Peor transacción: -40 705 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 64
Máximo de pérdidas consecutivas: 36
Beneficio máximo consecutivo: +993 550.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15 918.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EtoMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
Crazier logic
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
355%
0
0
USD
USD
463K
USD
USD
35
4%
3 840
49%
9%
1.61
555.20
USD
USD
91%
1:100