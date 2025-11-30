SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Crazier Gold Man
Zhong Zhi Jiang

Crazier Gold Man

Zhong Zhi Jiang
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 355%
EtoMarkets-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 840
Transacciones Rentables:
1 916 (49.89%)
Transacciones Irrentables:
1 924 (50.10%)
Mejor transacción:
69 257.49 USD
Peor transacción:
-40 705.28 USD
Beneficio Bruto:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (993 550.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
993 550.37 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
9.50%
Carga máxima del depósito:
38.46%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
2 367 (61.64%)
Transacciones Cortas:
1 473 (38.36%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
555.20 USD
Beneficio medio:
2 933.32 USD
Pérdidas medias:
-1 813.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-15 918.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-284 708.20 USD (36)
Crecimiento al mes:
12.59%
Pronóstico anual:
152.81%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
764 263.46 USD (57.10%)
Reducción relativa:
De balance:
91.16% (764 263.46 USD)
De fondos:
36.91% (186 586.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3840
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 781K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +69 257.49 USD
Peor transacción: -40 705 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 64
Máximo de pérdidas consecutivas: 36
Beneficio máximo consecutivo: +993 550.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15 918.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EtoMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Crazier logic
No hay comentarios
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.27 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 11:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.09% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Crazier Gold Man
30 USD al mes
355%
0
0
USD
463K
USD
35
4%
3 840
49%
9%
1.61
555.20
USD
91%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.