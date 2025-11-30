SinaisSeções
Zhong Zhi Jiang

Crazier Gold Man

Zhong Zhi Jiang
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 355%
EtoMarkets-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 840
Negociações com lucro:
1 916 (49.89%)
Negociações com perda:
1 924 (50.10%)
Melhor negociação:
69 257.49 USD
Pior negociação:
-40 705.28 USD
Lucro bruto:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
Perda bruta:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (993 550.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
993 550.37 USD (64)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
9.50%
Depósito máximo carregado:
38.46%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
2 367 (61.64%)
Negociações curtas:
1 473 (38.36%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
555.20 USD
Lucro médio:
2 933.32 USD
Perda média:
-1 813.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
44 (-15 918.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-284 708.20 USD (36)
Crescimento mensal:
12.59%
Previsão anual:
152.81%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
764 263.46 USD (57.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.16% (764 263.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.91% (186 586.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3840
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 781K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69 257.49 USD
Pior negociação: -40 705 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 64
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +993 550.37 USD
Máxima perda consecutiva: -15 918.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EtoMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Crazier logic
Sem comentários
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.27 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.27 11:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.09% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Crazier Gold Man
30 USD por mês
355%
0
0
USD
463K
USD
35
4%
3 840
49%
9%
1.61
555.20
USD
91%
1:100
