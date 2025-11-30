- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 840
Negociações com lucro:
1 916 (49.89%)
Negociações com perda:
1 924 (50.10%)
Melhor negociação:
69 257.49 USD
Pior negociação:
-40 705.28 USD
Lucro bruto:
5 620 234.69 USD (2 008 726 pips)
Perda bruta:
-3 488 257.95 USD (1 227 847 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (993 550.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
993 550.37 USD (64)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
9.50%
Depósito máximo carregado:
38.46%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
2 367 (61.64%)
Negociações curtas:
1 473 (38.36%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
555.20 USD
Lucro médio:
2 933.32 USD
Perda média:
-1 813.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
44 (-15 918.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-284 708.20 USD (36)
Crescimento mensal:
12.59%
Previsão anual:
152.81%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
764 263.46 USD (57.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.16% (764 263.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.91% (186 586.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3840
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|781K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +69 257.49 USD
Pior negociação: -40 705 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 64
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +993 550.37 USD
Máxima perda consecutiva: -15 918.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EtoMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
Crazier logic
