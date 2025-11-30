SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden Kingdom
Macy Chan

Golden Kingdom

Macy Chan
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 304%
EtoMarkets-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 674
Kârla kapanan işlemler:
1 800 (48.99%)
Zararla kapanan işlemler:
1 874 (51.01%)
En iyi işlem:
69 257.49 USD
En kötü işlem:
-40 705.28 USD
Brüt kâr:
5 444 296.49 USD (1 920 550 pips)
Brüt zarar:
-3 375 358.11 USD (1 171 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (993 550.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
993 550.37 USD (64)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
2 244 (61.08%)
Satış işlemleri:
1 430 (38.92%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
563.13 USD
Ortalama kâr:
3 024.61 USD
Ortalama zarar:
-1 801.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-15 918.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284 708.20 USD (36)
Aylık büyüme:
18.18%
Yıllık tahmin:
220.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
764 263.46 USD (57.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.16% (764 263.46 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3674
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.1M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 749K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69 257.49 USD
En kötü işlem: -40 705 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +993 550.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 918.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EtoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.30 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.37% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol