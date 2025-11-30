- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
3 674
Kârla kapanan işlemler:
1 800 (48.99%)
Zararla kapanan işlemler:
1 874 (51.01%)
En iyi işlem:
69 257.49 USD
En kötü işlem:
-40 705.28 USD
Brüt kâr:
5 444 296.49 USD (1 920 550 pips)
Brüt zarar:
-3 375 358.11 USD (1 171 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (993 550.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
993 550.37 USD (64)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
2 244 (61.08%)
Satış işlemleri:
1 430 (38.92%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
563.13 USD
Ortalama kâr:
3 024.61 USD
Ortalama zarar:
-1 801.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-15 918.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284 708.20 USD (36)
Aylık büyüme:
18.18%
Yıllık tahmin:
220.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
764 263.46 USD (57.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.16% (764 263.46 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3674
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|749K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
En iyi işlem: +69 257.49 USD
En kötü işlem: -40 705 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +993 550.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 918.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EtoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
