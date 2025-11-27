- 成長
トレード:
452
利益トレード:
397 (87.83%)
損失トレード:
55 (12.17%)
ベストトレード:
75.27 EUR
最悪のトレード:
-103.68 EUR
総利益:
2 182.55 EUR (502 594 pips)
総損失:
-857.24 EUR (150 474 pips)
最大連続の勝ち:
42 (306.30 EUR)
最大連続利益:
306.30 EUR (42)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
6.51
長いトレード:
279 (61.73%)
短いトレード:
173 (38.27%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
2.93 EUR
平均利益:
5.50 EUR
平均損失:
-15.59 EUR
最大連続の負け:
3 (-32.60 EUR)
最大連続損失:
-202.07 EUR (2)
月間成長:
6.64%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
203.57 EUR (5.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.02% (202.07 EUR)
エクイティによる:
29.67% (1 664.92 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|221
|GER40
|67
|EURUSD
|52
|USDCAD
|49
|US30
|15
|UK100
|9
|XAUUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|3
|NZDSGD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|887
|GER40
|348
|EURUSD
|21
|USDCAD
|22
|US30
|49
|UK100
|37
|XAUUSD
|-128
|GBPCHF
|55
|CHFJPY
|86
|EURGBP
|37
|NZDSGD
|22
|AUDNZD
|27
|NZDCAD
|16
|CADCHF
|4
|EURCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDZAR
|12
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|200K
|GER40
|113K
|EURUSD
|543
|USDCAD
|769
|US30
|38K
|UK100
|4.1K
|XAUUSD
|-13K
|GBPCHF
|1.4K
|CHFJPY
|1.2K
|EURGBP
|324
|NZDSGD
|291
|AUDNZD
|362
|NZDCAD
|134
|CADCHF
|77
|EURCHF
|60
|NZDJPY
|77
|USDZAR
|4.2K
|GBPAUD
|173
|EURJPY
|18
|USDJPY
|22
|USDCHF
|14
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-MT5-4
FBS-Real
ICMarketsSC-MT5-2
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|5.91 × 11
|7.00 × 1
|17.00 × 11
