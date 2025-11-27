シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Blend 4
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 36%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
452
利益トレード:
397 (87.83%)
損失トレード:
55 (12.17%)
ベストトレード:
75.27 EUR
最悪のトレード:
-103.68 EUR
総利益:
2 182.55 EUR (502 594 pips)
総損失:
-857.24 EUR (150 474 pips)
最大連続の勝ち:
42 (306.30 EUR)
最大連続利益:
306.30 EUR (42)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
6.51
長いトレード:
279 (61.73%)
短いトレード:
173 (38.27%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
2.93 EUR
平均利益:
5.50 EUR
平均損失:
-15.59 EUR
最大連続の負け:
3 (-32.60 EUR)
最大連続損失:
-202.07 EUR (2)
月間成長:
6.64%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
203.57 EUR (5.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.02% (202.07 EUR)
エクイティによる:
29.67% (1 664.92 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 221
GER40 67
EURUSD 52
USDCAD 49
US30 15
UK100 9
XAUUSD 8
GBPCHF 6
CHFJPY 6
EURGBP 3
NZDSGD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 887
GER40 348
EURUSD 21
USDCAD 22
US30 49
UK100 37
XAUUSD -128
GBPCHF 55
CHFJPY 86
EURGBP 37
NZDSGD 22
AUDNZD 27
NZDCAD 16
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 200K
GER40 113K
EURUSD 543
USDCAD 769
US30 38K
UK100 4.1K
XAUUSD -13K
GBPCHF 1.4K
CHFJPY 1.2K
EURGBP 324
NZDSGD 291
AUDNZD 362
NZDCAD 134
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
EURJPY 18
USDJPY 22
USDCHF 14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.27 EUR
最悪のトレード: -104 EUR
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +306.30 EUR
最大連続損失: -32.60 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください