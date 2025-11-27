시그널섹션
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 27%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
466
이익 거래:
407 (87.33%)
손실 거래:
59 (12.66%)
최고의 거래:
75.27 EUR
최악의 거래:
-276.28 EUR
총 수익:
2 269.34 EUR (519 770 pips)
총 손실:
-1 315.33 EUR (154 310 pips)
연속 최대 이익:
42 (306.30 EUR)
연속 최대 이익:
306.30 EUR (42)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.96%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.05
롱(주식매수):
291 (62.45%)
숏(주식차입매도):
175 (37.55%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
2.05 EUR
평균 이익:
5.58 EUR
평균 손실:
-22.29 EUR
연속 최대 손실:
3 (-32.60 EUR)
연속 최대 손실:
-419.63 EUR (2)
월별 성장률:
-3.33%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
465.73 EUR (11.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.19% (468.33 EUR)
자본금별:
39.52% (2 242.87 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 230
GER40 70
EURUSD 52
USDCAD 49
US30 15
UK100 9
CHFJPY 8
XAUUSD 8
GBPCHF 6
EURGBP 3
NZDSGD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 907
GER40 384
EURUSD 21
USDCAD 22
US30 49
UK100 37
CHFJPY -396
XAUUSD -128
GBPCHF 55
EURGBP 37
NZDSGD 22
AUDNZD 27
NZDCAD 16
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 211K
GER40 119K
EURUSD 543
USDCAD 769
US30 38K
UK100 4.1K
CHFJPY -2.7K
XAUUSD -13K
GBPCHF 1.4K
EURGBP 324
NZDSGD 291
AUDNZD 362
NZDCAD 134
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
EURJPY 18
USDJPY 22
USDCHF 14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +75.27 EUR
최악의 거래: -276 EUR
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +306.30 EUR
연속 최대 손실: -32.60 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
리뷰 없음
2026.01.06 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 21:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 20:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
