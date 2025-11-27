- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
452
Transacciones Rentables:
397 (87.83%)
Transacciones Irrentables:
55 (12.17%)
Mejor transacción:
75.27 EUR
Peor transacción:
-103.68 EUR
Beneficio Bruto:
2 182.55 EUR (502 594 pips)
Pérdidas Brutas:
-857.24 EUR (150 474 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (306.30 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
306.30 EUR (42)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.34%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
6.51
Transacciones Largas:
279 (61.73%)
Transacciones Cortas:
173 (38.27%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
2.93 EUR
Beneficio medio:
5.50 EUR
Pérdidas medias:
-15.59 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-32.60 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-202.07 EUR (2)
Crecimiento al mes:
6.64%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
203.57 EUR (5.91%)
Reducción relativa:
De balance:
4.02% (202.07 EUR)
De fondos:
29.67% (1 664.92 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|221
|GER40
|67
|EURUSD
|52
|USDCAD
|49
|US30
|15
|UK100
|9
|XAUUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|3
|NZDSGD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|887
|GER40
|348
|EURUSD
|21
|USDCAD
|22
|US30
|49
|UK100
|37
|XAUUSD
|-128
|GBPCHF
|55
|CHFJPY
|86
|EURGBP
|37
|NZDSGD
|22
|AUDNZD
|27
|NZDCAD
|16
|CADCHF
|4
|EURCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDZAR
|12
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|200K
|GER40
|113K
|EURUSD
|543
|USDCAD
|769
|US30
|38K
|UK100
|4.1K
|XAUUSD
|-13K
|GBPCHF
|1.4K
|CHFJPY
|1.2K
|EURGBP
|324
|NZDSGD
|291
|AUDNZD
|362
|NZDCAD
|134
|CADCHF
|77
|EURCHF
|60
|NZDJPY
|77
|USDZAR
|4.2K
|GBPAUD
|173
|EURJPY
|18
|USDJPY
|22
|USDCHF
|14
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +75.27 EUR
Peor transacción: -104 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 42
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +306.30 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -32.60 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
36%
0
0
USD
USD
5.6K
EUR
EUR
9
98%
452
87%
100%
2.54
2.93
EUR
EUR
30%
1:500