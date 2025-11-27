SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Blend 4
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 36%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
452
Transacciones Rentables:
397 (87.83%)
Transacciones Irrentables:
55 (12.17%)
Mejor transacción:
75.27 EUR
Peor transacción:
-103.68 EUR
Beneficio Bruto:
2 182.55 EUR (502 594 pips)
Pérdidas Brutas:
-857.24 EUR (150 474 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (306.30 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
306.30 EUR (42)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.34%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
6.51
Transacciones Largas:
279 (61.73%)
Transacciones Cortas:
173 (38.27%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
2.93 EUR
Beneficio medio:
5.50 EUR
Pérdidas medias:
-15.59 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-32.60 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-202.07 EUR (2)
Crecimiento al mes:
6.64%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
203.57 EUR (5.91%)
Reducción relativa:
De balance:
4.02% (202.07 EUR)
De fondos:
29.67% (1 664.92 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 221
GER40 67
EURUSD 52
USDCAD 49
US30 15
UK100 9
XAUUSD 8
GBPCHF 6
CHFJPY 6
EURGBP 3
NZDSGD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 887
GER40 348
EURUSD 21
USDCAD 22
US30 49
UK100 37
XAUUSD -128
GBPCHF 55
CHFJPY 86
EURGBP 37
NZDSGD 22
AUDNZD 27
NZDCAD 16
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 200K
GER40 113K
EURUSD 543
USDCAD 769
US30 38K
UK100 4.1K
XAUUSD -13K
GBPCHF 1.4K
CHFJPY 1.2K
EURGBP 324
NZDSGD 291
AUDNZD 362
NZDCAD 134
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
EURJPY 18
USDJPY 22
USDCHF 14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +75.27 EUR
Peor transacción: -104 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 42
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +306.30 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -32.60 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Blend 4
50 USD al mes
36%
0
0
USD
5.6K
EUR
9
98%
452
87%
100%
2.54
2.93
EUR
30%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.