SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Blend 4
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 reviews
Reliability
9 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2025 36%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
447
Profit Trades:
394 (88.14%)
Loss Trades:
53 (11.86%)
Best trade:
75.27 EUR
Worst trade:
-103.68 EUR
Gross Profit:
2 150.71 EUR (498 429 pips)
Gross Loss:
-822.33 EUR (145 911 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (306.30 EUR)
Maximal consecutive profit:
306.30 EUR (42)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
7.69%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
27
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
6.53
Long Trades:
274 (61.30%)
Short Trades:
173 (38.70%)
Profit Factor:
2.62
Expected Payoff:
2.97 EUR
Average Profit:
5.46 EUR
Average Loss:
-15.52 EUR
Maximum consecutive losses:
3 (-32.60 EUR)
Maximal consecutive loss:
-202.07 EUR (2)
Monthly growth:
10.93%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
203.57 EUR (5.91%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.02% (202.07 EUR)
By Equity:
28.65% (1 607.59 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NAS100 216
GER40 67
EURUSD 52
USDCAD 49
US30 15
UK100 9
XAUUSD 8
GBPCHF 6
CHFJPY 6
EURGBP 3
NZDSGD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 891
GER40 348
EURUSD 21
USDCAD 22
US30 49
UK100 37
XAUUSD -128
GBPCHF 55
CHFJPY 86
EURGBP 37
NZDSGD 22
AUDNZD 27
NZDCAD 16
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 201K
GER40 113K
EURUSD 543
USDCAD 769
US30 38K
UK100 4.1K
XAUUSD -13K
GBPCHF 1.4K
CHFJPY 1.2K
EURGBP 324
NZDSGD 291
AUDNZD 362
NZDCAD 134
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
EURJPY 18
USDJPY 22
USDCHF 14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +75.27 EUR
Worst trade: -104 EUR
Maximum consecutive wins: 42
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +306.30 EUR
Maximal consecutive loss: -32.60 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Blend 4
50 USD per month
36%
0
0
USD
5.6K
EUR
9
98%
447
88%
100%
2.61
2.97
EUR
29%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.