- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
447
Profit Trades:
394 (88.14%)
Loss Trades:
53 (11.86%)
Best trade:
75.27 EUR
Worst trade:
-103.68 EUR
Gross Profit:
2 150.71 EUR (498 429 pips)
Gross Loss:
-822.33 EUR (145 911 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (306.30 EUR)
Maximal consecutive profit:
306.30 EUR (42)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
7.69%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
27
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
6.53
Long Trades:
274 (61.30%)
Short Trades:
173 (38.70%)
Profit Factor:
2.62
Expected Payoff:
2.97 EUR
Average Profit:
5.46 EUR
Average Loss:
-15.52 EUR
Maximum consecutive losses:
3 (-32.60 EUR)
Maximal consecutive loss:
-202.07 EUR (2)
Monthly growth:
10.93%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
203.57 EUR (5.91%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.02% (202.07 EUR)
By Equity:
28.65% (1 607.59 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NAS100
|216
|GER40
|67
|EURUSD
|52
|USDCAD
|49
|US30
|15
|UK100
|9
|XAUUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|3
|NZDSGD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|891
|GER40
|348
|EURUSD
|21
|USDCAD
|22
|US30
|49
|UK100
|37
|XAUUSD
|-128
|GBPCHF
|55
|CHFJPY
|86
|EURGBP
|37
|NZDSGD
|22
|AUDNZD
|27
|NZDCAD
|16
|CADCHF
|4
|EURCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDZAR
|12
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|201K
|GER40
|113K
|EURUSD
|543
|USDCAD
|769
|US30
|38K
|UK100
|4.1K
|XAUUSD
|-13K
|GBPCHF
|1.4K
|CHFJPY
|1.2K
|EURGBP
|324
|NZDSGD
|291
|AUDNZD
|362
|NZDCAD
|134
|CADCHF
|77
|EURCHF
|60
|NZDJPY
|77
|USDZAR
|4.2K
|GBPAUD
|173
|EURJPY
|18
|USDJPY
|22
|USDCHF
|14
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +75.27 EUR
Worst trade: -104 EUR
Maximum consecutive wins: 42
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +306.30 EUR
Maximal consecutive loss: -32.60 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No reviews
