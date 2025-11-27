- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
394 (88.14%)
Убыточных трейдов:
53 (11.86%)
Лучший трейд:
75.27 EUR
Худший трейд:
-103.68 EUR
Общая прибыль:
2 150.71 EUR (498 429 pips)
Общий убыток:
-822.33 EUR (145 911 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (306.30 EUR)
Макс. прибыль в серии:
306.30 EUR (42)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.69%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
6.53
Длинных трейдов:
274 (61.30%)
Коротких трейдов:
173 (38.70%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
2.97 EUR
Средняя прибыль:
5.46 EUR
Средний убыток:
-15.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-32.60 EUR)
Макс. убыток в серии:
-202.07 EUR (2)
Прирост в месяц:
10.93%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
203.57 EUR (5.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.02% (202.07 EUR)
По эквити:
28.70% (1 610.26 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|216
|GER40
|67
|EURUSD
|52
|USDCAD
|49
|US30
|15
|UK100
|9
|XAUUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|3
|NZDSGD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|891
|GER40
|348
|EURUSD
|21
|USDCAD
|22
|US30
|49
|UK100
|37
|XAUUSD
|-128
|GBPCHF
|55
|CHFJPY
|86
|EURGBP
|37
|NZDSGD
|22
|AUDNZD
|27
|NZDCAD
|16
|CADCHF
|4
|EURCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDZAR
|12
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|201K
|GER40
|113K
|EURUSD
|543
|USDCAD
|769
|US30
|38K
|UK100
|4.1K
|XAUUSD
|-13K
|GBPCHF
|1.4K
|CHFJPY
|1.2K
|EURGBP
|324
|NZDSGD
|291
|AUDNZD
|362
|NZDCAD
|134
|CADCHF
|77
|EURCHF
|60
|NZDJPY
|77
|USDZAR
|4.2K
|GBPAUD
|173
|EURJPY
|18
|USDJPY
|22
|USDCHF
|14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
