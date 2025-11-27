СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Blend 4
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 36%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
394 (88.14%)
Убыточных трейдов:
53 (11.86%)
Лучший трейд:
75.27 EUR
Худший трейд:
-103.68 EUR
Общая прибыль:
2 150.71 EUR (498 429 pips)
Общий убыток:
-822.33 EUR (145 911 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (306.30 EUR)
Макс. прибыль в серии:
306.30 EUR (42)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.69%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
6.53
Длинных трейдов:
274 (61.30%)
Коротких трейдов:
173 (38.70%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
2.97 EUR
Средняя прибыль:
5.46 EUR
Средний убыток:
-15.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-32.60 EUR)
Макс. убыток в серии:
-202.07 EUR (2)
Прирост в месяц:
10.93%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
203.57 EUR (5.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.02% (202.07 EUR)
По эквити:
28.70% (1 610.26 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 216
GER40 67
EURUSD 52
USDCAD 49
US30 15
UK100 9
XAUUSD 8
GBPCHF 6
CHFJPY 6
EURGBP 3
NZDSGD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 891
GER40 348
EURUSD 21
USDCAD 22
US30 49
UK100 37
XAUUSD -128
GBPCHF 55
CHFJPY 86
EURGBP 37
NZDSGD 22
AUDNZD 27
NZDCAD 16
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 201K
GER40 113K
EURUSD 543
USDCAD 769
US30 38K
UK100 4.1K
XAUUSD -13K
GBPCHF 1.4K
CHFJPY 1.2K
EURGBP 324
NZDSGD 291
AUDNZD 362
NZDCAD 134
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
EURJPY 18
USDJPY 22
USDCHF 14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.27 EUR
Худший трейд: -104 EUR
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +306.30 EUR
Макс. убыток в серии: -32.60 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.