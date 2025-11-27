- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
308
Profit Trade:
280 (90.90%)
Loss Trade:
28 (9.09%)
Best Trade:
75.27 EUR
Worst Trade:
-103.68 EUR
Profitto lordo:
1 461.57 EUR (364 768 pips)
Perdita lorda:
-475.83 EUR (96 036 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (306.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
306.30 EUR (42)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.82%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.84
Long Trade:
197 (63.96%)
Short Trade:
111 (36.04%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
3.20 EUR
Profitto medio:
5.22 EUR
Perdita media:
-16.99 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-30.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-202.07 EUR (2)
Crescita mensile:
25.77%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
203.57 EUR (5.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.02% (202.07 EUR)
Per equità:
6.91% (364.28 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|131
|USDCAD
|49
|EURUSD
|46
|GER40
|38
|US30
|15
|UK100
|9
|GBPCHF
|6
|NZDSGD
|3
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|577
|USDCAD
|22
|EURUSD
|18
|GER40
|233
|US30
|49
|UK100
|37
|GBPCHF
|55
|NZDSGD
|22
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|26
|CHFJPY
|33
|CADCHF
|4
|EURCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDZAR
|12
|GBPAUD
|8
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|145K
|USDCAD
|769
|EURUSD
|515
|GER40
|73K
|US30
|38K
|UK100
|4.1K
|GBPCHF
|1.4K
|NZDSGD
|291
|EURGBP
|272
|AUDNZD
|341
|CHFJPY
|675
|CADCHF
|77
|EURCHF
|60
|NZDJPY
|77
|USDZAR
|4.2K
|GBPAUD
|173
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.27 EUR
Worst Trade: -104 EUR
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +306.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -30.62 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FBS-Real
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
28%
0
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
5
98%
308
90%
100%
3.07
3.20
EUR
EUR
7%
1:500