Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 28%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
308
Profit Trade:
280 (90.90%)
Loss Trade:
28 (9.09%)
Best Trade:
75.27 EUR
Worst Trade:
-103.68 EUR
Profitto lordo:
1 461.57 EUR (364 768 pips)
Perdita lorda:
-475.83 EUR (96 036 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (306.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
306.30 EUR (42)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.82%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.84
Long Trade:
197 (63.96%)
Short Trade:
111 (36.04%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
3.20 EUR
Profitto medio:
5.22 EUR
Perdita media:
-16.99 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-30.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-202.07 EUR (2)
Crescita mensile:
25.77%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
203.57 EUR (5.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.02% (202.07 EUR)
Per equità:
6.91% (364.28 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 131
USDCAD 49
EURUSD 46
GER40 38
US30 15
UK100 9
GBPCHF 6
NZDSGD 3
EURGBP 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 577
USDCAD 22
EURUSD 18
GER40 233
US30 49
UK100 37
GBPCHF 55
NZDSGD 22
EURGBP 24
AUDNZD 26
CHFJPY 33
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 145K
USDCAD 769
EURUSD 515
GER40 73K
US30 38K
UK100 4.1K
GBPCHF 1.4K
NZDSGD 291
EURGBP 272
AUDNZD 341
CHFJPY 675
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.27 EUR
Worst Trade: -104 EUR
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +306.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -30.62 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
