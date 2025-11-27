- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
452
Gewinntrades:
397 (87.83%)
Verlusttrades:
55 (12.17%)
Bester Trade:
75.27 EUR
Schlechtester Trade:
-103.68 EUR
Bruttoprofit:
2 182.55 EUR (502 594 pips)
Bruttoverlust:
-857.24 EUR (150 474 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (306.30 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
306.30 EUR (42)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.34%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
6.51
Long-Positionen:
279 (61.73%)
Short-Positionen:
173 (38.27%)
Profit-Faktor:
2.55
Mathematische Gewinnerwartung:
2.93 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.59 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-32.60 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-202.07 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
6.64%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
203.57 EUR (5.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.02% (202.07 EUR)
Kapital:
29.67% (1 664.92 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|221
|GER40
|67
|EURUSD
|52
|USDCAD
|49
|US30
|15
|UK100
|9
|XAUUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|3
|NZDSGD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|887
|GER40
|348
|EURUSD
|21
|USDCAD
|22
|US30
|49
|UK100
|37
|XAUUSD
|-128
|GBPCHF
|55
|CHFJPY
|86
|EURGBP
|37
|NZDSGD
|22
|AUDNZD
|27
|NZDCAD
|16
|CADCHF
|4
|EURCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDZAR
|12
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|200K
|GER40
|113K
|EURUSD
|543
|USDCAD
|769
|US30
|38K
|UK100
|4.1K
|XAUUSD
|-13K
|GBPCHF
|1.4K
|CHFJPY
|1.2K
|EURGBP
|324
|NZDSGD
|291
|AUDNZD
|362
|NZDCAD
|134
|CADCHF
|77
|EURCHF
|60
|NZDJPY
|77
|USDZAR
|4.2K
|GBPAUD
|173
|EURJPY
|18
|USDJPY
|22
|USDCHF
|14
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +75.27 EUR
Schlechtester Trade: -104 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +306.30 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.60 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
36%
0
0
USD
USD
5.6K
EUR
EUR
9
98%
452
87%
100%
2.54
2.93
EUR
EUR
30%
1:500