Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
452
Gewinntrades:
397 (87.83%)
Verlusttrades:
55 (12.17%)
Bester Trade:
75.27 EUR
Schlechtester Trade:
-103.68 EUR
Bruttoprofit:
2 182.55 EUR (502 594 pips)
Bruttoverlust:
-857.24 EUR (150 474 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (306.30 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
306.30 EUR (42)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.34%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
6.51
Long-Positionen:
279 (61.73%)
Short-Positionen:
173 (38.27%)
Profit-Faktor:
2.55
Mathematische Gewinnerwartung:
2.93 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.59 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-32.60 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-202.07 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
6.64%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
203.57 EUR (5.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.02% (202.07 EUR)
Kapital:
29.67% (1 664.92 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 221
GER40 67
EURUSD 52
USDCAD 49
US30 15
UK100 9
XAUUSD 8
GBPCHF 6
CHFJPY 6
EURGBP 3
NZDSGD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 887
GER40 348
EURUSD 21
USDCAD 22
US30 49
UK100 37
XAUUSD -128
GBPCHF 55
CHFJPY 86
EURGBP 37
NZDSGD 22
AUDNZD 27
NZDCAD 16
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 200K
GER40 113K
EURUSD 543
USDCAD 769
US30 38K
UK100 4.1K
XAUUSD -13K
GBPCHF 1.4K
CHFJPY 1.2K
EURGBP 324
NZDSGD 291
AUDNZD 362
NZDCAD 134
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
EURJPY 18
USDJPY 22
USDCHF 14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +75.27 EUR
Schlechtester Trade: -104 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +306.30 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.60 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
