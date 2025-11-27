SinyallerBölümler
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 28%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
308
Kârla kapanan işlemler:
280 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (9.09%)
En iyi işlem:
75.27 EUR
En kötü işlem:
-103.68 EUR
Brüt kâr:
1 461.57 EUR (364 768 pips)
Brüt zarar:
-475.83 EUR (96 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (306.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
306.30 EUR (42)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.82%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.84
Alış işlemleri:
197 (63.96%)
Satış işlemleri:
111 (36.04%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
3.20 EUR
Ortalama kâr:
5.22 EUR
Ortalama zarar:
-16.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.62 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-202.07 EUR (2)
Aylık büyüme:
25.77%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
203.57 EUR (5.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.02% (202.07 EUR)
Varlığa göre:
6.91% (364.28 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 131
USDCAD 49
EURUSD 46
GER40 38
US30 15
UK100 9
GBPCHF 6
NZDSGD 3
EURGBP 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 577
USDCAD 22
EURUSD 18
GER40 233
US30 49
UK100 37
GBPCHF 55
NZDSGD 22
EURGBP 24
AUDNZD 26
CHFJPY 33
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 145K
USDCAD 769
EURUSD 515
GER40 73K
US30 38K
UK100 4.1K
GBPCHF 1.4K
NZDSGD 291
EURGBP 272
AUDNZD 341
CHFJPY 675
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.27 EUR
En kötü işlem: -104 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +306.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -30.62 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Blend 4
Ayda 50 USD
28%
0
0
USD
5.3K
EUR
5
98%
308
90%
100%
3.07
3.20
EUR
7%
1:500
