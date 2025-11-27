SignauxSections
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
280 (90.90%)
Perte trades:
28 (9.09%)
Meilleure transaction:
75.27 EUR
Pire transaction:
-103.68 EUR
Bénéfice brut:
1 461.57 EUR (364 768 pips)
Perte brute:
-475.83 EUR (96 036 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (306.30 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
306.30 EUR (42)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.82%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
4.84
Longs trades:
197 (63.96%)
Courts trades:
111 (36.04%)
Facteur de profit:
3.07
Rendement attendu:
3.20 EUR
Bénéfice moyen:
5.22 EUR
Perte moyenne:
-16.99 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-30.62 EUR)
Perte consécutive maximale:
-202.07 EUR (2)
Croissance mensuelle:
25.77%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
203.57 EUR (5.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.02% (202.07 EUR)
Par fonds propres:
6.91% (364.28 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 131
USDCAD 49
EURUSD 46
GER40 38
US30 15
UK100 9
GBPCHF 6
NZDSGD 3
EURGBP 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 577
USDCAD 22
EURUSD 18
GER40 233
US30 49
UK100 37
GBPCHF 55
NZDSGD 22
EURGBP 24
AUDNZD 26
CHFJPY 33
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 145K
USDCAD 769
EURUSD 515
GER40 73K
US30 38K
UK100 4.1K
GBPCHF 1.4K
NZDSGD 291
EURGBP 272
AUDNZD 341
CHFJPY 675
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.27 EUR
Pire transaction: -104 EUR
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +306.30 EUR
Perte consécutive maximale: -30.62 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
Aucun avis
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
