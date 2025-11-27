- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
452
Negociações com lucro:
397 (87.83%)
Negociações com perda:
55 (12.17%)
Melhor negociação:
75.27 EUR
Pior negociação:
-103.68 EUR
Lucro bruto:
2 182.55 EUR (502 594 pips)
Perda bruta:
-857.24 EUR (150 474 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (306.30 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
306.30 EUR (42)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.34%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
6.51
Negociações longas:
279 (61.73%)
Negociações curtas:
173 (38.27%)
Fator de lucro:
2.55
Valor esperado:
2.93 EUR
Lucro médio:
5.50 EUR
Perda média:
-15.59 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-32.60 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-202.07 EUR (2)
Crescimento mensal:
6.64%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
203.57 EUR (5.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.02% (202.07 EUR)
Pelo Capital Líquido:
29.67% (1 664.92 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|221
|GER40
|67
|EURUSD
|52
|USDCAD
|49
|US30
|15
|UK100
|9
|XAUUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|3
|NZDSGD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|887
|GER40
|348
|EURUSD
|21
|USDCAD
|22
|US30
|49
|UK100
|37
|XAUUSD
|-128
|GBPCHF
|55
|CHFJPY
|86
|EURGBP
|37
|NZDSGD
|22
|AUDNZD
|27
|NZDCAD
|16
|CADCHF
|4
|EURCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDZAR
|12
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|200K
|GER40
|113K
|EURUSD
|543
|USDCAD
|769
|US30
|38K
|UK100
|4.1K
|XAUUSD
|-13K
|GBPCHF
|1.4K
|CHFJPY
|1.2K
|EURGBP
|324
|NZDSGD
|291
|AUDNZD
|362
|NZDCAD
|134
|CADCHF
|77
|EURCHF
|60
|NZDJPY
|77
|USDZAR
|4.2K
|GBPAUD
|173
|EURJPY
|18
|USDJPY
|22
|USDCHF
|14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.27 EUR
Pior negociação: -104 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +306.30 EUR
Máxima perda consecutiva: -32.60 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
36%
0
0
USD
USD
5.6K
EUR
EUR
9
98%
452
87%
100%
2.54
2.93
EUR
EUR
30%
1:500