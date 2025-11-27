SinaisSeções
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
452
Negociações com lucro:
397 (87.83%)
Negociações com perda:
55 (12.17%)
Melhor negociação:
75.27 EUR
Pior negociação:
-103.68 EUR
Lucro bruto:
2 182.55 EUR (502 594 pips)
Perda bruta:
-857.24 EUR (150 474 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (306.30 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
306.30 EUR (42)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.34%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
6.51
Negociações longas:
279 (61.73%)
Negociações curtas:
173 (38.27%)
Fator de lucro:
2.55
Valor esperado:
2.93 EUR
Lucro médio:
5.50 EUR
Perda média:
-15.59 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-32.60 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-202.07 EUR (2)
Crescimento mensal:
6.64%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
203.57 EUR (5.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.02% (202.07 EUR)
Pelo Capital Líquido:
29.67% (1 664.92 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 221
GER40 67
EURUSD 52
USDCAD 49
US30 15
UK100 9
XAUUSD 8
GBPCHF 6
CHFJPY 6
EURGBP 3
NZDSGD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 887
GER40 348
EURUSD 21
USDCAD 22
US30 49
UK100 37
XAUUSD -128
GBPCHF 55
CHFJPY 86
EURGBP 37
NZDSGD 22
AUDNZD 27
NZDCAD 16
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 200K
GER40 113K
EURUSD 543
USDCAD 769
US30 38K
UK100 4.1K
XAUUSD -13K
GBPCHF 1.4K
CHFJPY 1.2K
EURGBP 324
NZDSGD 291
AUDNZD 362
NZDCAD 134
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
EURJPY 18
USDJPY 22
USDCHF 14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.27 EUR
Pior negociação: -104 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +306.30 EUR
Máxima perda consecutiva: -32.60 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
