- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
447
盈利交易:
394 (88.14%)
亏损交易:
53 (11.86%)
最好交易:
75.27 EUR
最差交易:
-103.68 EUR
毛利:
2 150.71 EUR (498 429 pips)
毛利亏损:
-822.33 EUR (145 911 pips)
最大连续赢利:
42 (306.30 EUR)
最大连续盈利:
306.30 EUR (42)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
7 小时
采收率:
6.53
长期交易:
274 (61.30%)
短期交易:
173 (38.70%)
利润因子:
2.62
预期回报:
2.97 EUR
平均利润:
5.46 EUR
平均损失:
-15.52 EUR
最大连续失误:
3 (-32.60 EUR)
最大连续亏损:
-202.07 EUR (2)
每月增长:
10.93%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
203.57 EUR (5.91%)
相对跌幅:
结余:
4.02% (202.07 EUR)
净值:
28.83% (1 617.46 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|216
|GER40
|67
|EURUSD
|52
|USDCAD
|49
|US30
|15
|UK100
|9
|XAUUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|3
|NZDSGD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|891
|GER40
|348
|EURUSD
|21
|USDCAD
|22
|US30
|49
|UK100
|37
|XAUUSD
|-128
|GBPCHF
|55
|CHFJPY
|86
|EURGBP
|37
|NZDSGD
|22
|AUDNZD
|27
|NZDCAD
|16
|CADCHF
|4
|EURCHF
|7
|NZDJPY
|6
|USDZAR
|12
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|201K
|GER40
|113K
|EURUSD
|543
|USDCAD
|769
|US30
|38K
|UK100
|4.1K
|XAUUSD
|-13K
|GBPCHF
|1.4K
|CHFJPY
|1.2K
|EURGBP
|324
|NZDSGD
|291
|AUDNZD
|362
|NZDCAD
|134
|CADCHF
|77
|EURCHF
|60
|NZDJPY
|77
|USDZAR
|4.2K
|GBPAUD
|173
|EURJPY
|18
|USDJPY
|22
|USDCHF
|14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.27 EUR
最差交易: -104 EUR
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +306.30 EUR
最大连续亏损: -32.60 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
