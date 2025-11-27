信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Blend 4
Oeyvind Borgsoe

Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 36%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
447
盈利交易:
394 (88.14%)
亏损交易:
53 (11.86%)
最好交易:
75.27 EUR
最差交易:
-103.68 EUR
毛利:
2 150.71 EUR (498 429 pips)
毛利亏损:
-822.33 EUR (145 911 pips)
最大连续赢利:
42 (306.30 EUR)
最大连续盈利:
306.30 EUR (42)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
7 小时
采收率:
6.53
长期交易:
274 (61.30%)
短期交易:
173 (38.70%)
利润因子:
2.62
预期回报:
2.97 EUR
平均利润:
5.46 EUR
平均损失:
-15.52 EUR
最大连续失误:
3 (-32.60 EUR)
最大连续亏损:
-202.07 EUR (2)
每月增长:
10.93%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
203.57 EUR (5.91%)
相对跌幅:
结余:
4.02% (202.07 EUR)
净值:
28.83% (1 617.46 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 216
GER40 67
EURUSD 52
USDCAD 49
US30 15
UK100 9
XAUUSD 8
GBPCHF 6
CHFJPY 6
EURGBP 3
NZDSGD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 891
GER40 348
EURUSD 21
USDCAD 22
US30 49
UK100 37
XAUUSD -128
GBPCHF 55
CHFJPY 86
EURGBP 37
NZDSGD 22
AUDNZD 27
NZDCAD 16
CADCHF 4
EURCHF 7
NZDJPY 6
USDZAR 12
GBPAUD 8
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 201K
GER40 113K
EURUSD 543
USDCAD 769
US30 38K
UK100 4.1K
XAUUSD -13K
GBPCHF 1.4K
CHFJPY 1.2K
EURGBP 324
NZDSGD 291
AUDNZD 362
NZDCAD 134
CADCHF 77
EURCHF 60
NZDJPY 77
USDZAR 4.2K
GBPAUD 173
EURJPY 18
USDJPY 22
USDCHF 14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.27 EUR
最差交易: -104 EUR
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +306.30 EUR
最大连续亏损: -32.60 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
没有评论
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
