- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
104
利益トレード:
70 (67.30%)
損失トレード:
34 (32.69%)
ベストトレード:
42.19 EUR
最悪のトレード:
-132.39 EUR
総利益:
533.77 EUR (1 329 455 pips)
総損失:
-973.90 EUR (33 992 pips)
最大連続の勝ち:
13 (104.45 EUR)
最大連続利益:
106.48 EUR (10)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.22%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
52 (50.00%)
短いトレード:
52 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.55
期待されたペイオフ:
-4.23 EUR
平均利益:
7.63 EUR
平均損失:
-28.64 EUR
最大連続の負け:
10 (-333.20 EUR)
最大連続損失:
-361.30 EUR (3)
月間成長:
-9.07%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
445.33 EUR
最大の:
685.45 EUR (21.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.46% (685.45 EUR)
エクイティによる:
15.47% (727.94 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|14
|NZDCAD
|13
|GBPCAD
|11
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|9
|BTCUSD
|8
|EURSGD
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|5
|EURCAD
|4
|ETHUSD
|4
|AUDNZD
|3
|USDCNH
|2
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|-364
|NZDCAD
|54
|GBPCAD
|-170
|EURUSD
|16
|AUDCAD
|42
|BTCUSD
|156
|EURSGD
|-22
|USDCAD
|-291
|EURJPY
|20
|EURCAD
|-7
|ETHUSD
|6
|AUDNZD
|14
|USDCNH
|1
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|48
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|0
|AUDCHF
|4
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|19
|XAUUSD
|-39
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|-4K
|NZDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|-330
|EURUSD
|185
|AUDCAD
|600
|BTCUSD
|1.3M
|EURSGD
|38
|USDCAD
|-6.4K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|320
|ETHUSD
|6.1K
|AUDNZD
|697
|USDCNH
|-112
|GBPAUD
|554
|XAGUSD
|990
|GBPCHF
|288
|EURAUD
|17
|AUDCHF
|153
|AUDJPY
|338
|GBPUSD
|46
|XAUUSD
|-501
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Real 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-Real18
|0.32 × 819
GOMarketsMU-Real 10
|1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.
Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel
