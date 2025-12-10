シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kaerdel17
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
104
利益トレード:
70 (67.30%)
損失トレード:
34 (32.69%)
ベストトレード:
42.19 EUR
最悪のトレード:
-132.39 EUR
総利益:
533.77 EUR (1 329 455 pips)
総損失:
-973.90 EUR (33 992 pips)
最大連続の勝ち:
13 (104.45 EUR)
最大連続利益:
106.48 EUR (10)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.22%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
52 (50.00%)
短いトレード:
52 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.55
期待されたペイオフ:
-4.23 EUR
平均利益:
7.63 EUR
平均損失:
-28.64 EUR
最大連続の負け:
10 (-333.20 EUR)
最大連続損失:
-361.30 EUR (3)
月間成長:
-9.07%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
445.33 EUR
最大の:
685.45 EUR (21.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.46% (685.45 EUR)
エクイティによる:
15.47% (727.94 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 14
NZDCAD 13
GBPCAD 11
EURUSD 10
AUDCAD 9
BTCUSD 8
EURSGD 7
USDCAD 6
EURJPY 5
EURCAD 4
ETHUSD 4
AUDNZD 3
USDCNH 2
GBPAUD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD -364
NZDCAD 54
GBPCAD -170
EURUSD 16
AUDCAD 42
BTCUSD 156
EURSGD -22
USDCAD -291
EURJPY 20
EURCAD -7
ETHUSD 6
AUDNZD 14
USDCNH 1
GBPAUD 4
XAGUSD 48
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
GBPUSD 19
XAUUSD -39
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD -4K
NZDCAD 1.3K
GBPCAD -330
EURUSD 185
AUDCAD 600
BTCUSD 1.3M
EURSGD 38
USDCAD -6.4K
EURJPY 2K
EURCAD 320
ETHUSD 6.1K
AUDNZD 697
USDCNH -112
GBPAUD 554
XAGUSD 990
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
GBPUSD 46
XAUUSD -501
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.19 EUR
最悪のトレード: -132 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +104.45 EUR
最大連続損失: -333.20 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Real 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real18
0.32 × 819
GOMarketsMU-Real 10
1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

レビューなし
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください