- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
66 (66.00%)
Negociações com perda:
34 (34.00%)
Melhor negociação:
42.19 EUR
Pior negociação:
-132.39 EUR
Lucro bruto:
528.57 EUR (1 323 332 pips)
Perda bruta:
-973.90 EUR (33 992 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (104.45 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
106.48 EUR (10)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.22%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
50 (50.00%)
Negociações curtas:
50 (50.00%)
Fator de lucro:
0.54
Valor esperado:
-4.45 EUR
Lucro médio:
8.01 EUR
Perda média:
-28.64 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-333.20 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-361.30 EUR (3)
Crescimento mensal:
-9.18%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
445.33 EUR
Máximo:
685.45 EUR (21.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.46% (685.45 EUR)
Pelo Capital Líquido:
15.47% (727.94 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|14
|NZDCAD
|13
|GBPCAD
|11
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|9
|BTCUSD
|8
|EURSGD
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|5
|EURCAD
|4
|AUDNZD
|3
|USDCNH
|2
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|-364
|NZDCAD
|54
|GBPCAD
|-170
|EURUSD
|16
|AUDCAD
|42
|BTCUSD
|156
|EURSGD
|-22
|USDCAD
|-291
|EURJPY
|20
|EURCAD
|-7
|AUDNZD
|14
|USDCNH
|1
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|48
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|0
|AUDCHF
|4
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|19
|XAUUSD
|-39
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|-4K
|NZDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|-330
|EURUSD
|185
|AUDCAD
|600
|BTCUSD
|1.3M
|EURSGD
|38
|USDCAD
|-6.4K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|320
|AUDNZD
|697
|USDCNH
|-112
|GBPAUD
|554
|XAGUSD
|990
|GBPCHF
|288
|EURAUD
|17
|AUDCHF
|153
|AUDJPY
|338
|GBPUSD
|46
|XAUUSD
|-501
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.19 EUR
Pior negociação: -132 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +104.45 EUR
Máxima perda consecutiva: -333.20 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Real 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real18
|0.32 × 819
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.
Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
4.1K
EUR
EUR
5
80%
100
66%
100%
0.54
-4.45
EUR
EUR
15%
1:500