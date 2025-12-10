SinaisSeções
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
66 (66.00%)
Negociações com perda:
34 (34.00%)
Melhor negociação:
42.19 EUR
Pior negociação:
-132.39 EUR
Lucro bruto:
528.57 EUR (1 323 332 pips)
Perda bruta:
-973.90 EUR (33 992 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (104.45 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
106.48 EUR (10)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.22%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
50 (50.00%)
Negociações curtas:
50 (50.00%)
Fator de lucro:
0.54
Valor esperado:
-4.45 EUR
Lucro médio:
8.01 EUR
Perda média:
-28.64 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-333.20 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-361.30 EUR (3)
Crescimento mensal:
-9.18%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
445.33 EUR
Máximo:
685.45 EUR (21.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.46% (685.45 EUR)
Pelo Capital Líquido:
15.47% (727.94 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 14
NZDCAD 13
GBPCAD 11
EURUSD 10
AUDCAD 9
BTCUSD 8
EURSGD 7
USDCAD 6
EURJPY 5
EURCAD 4
AUDNZD 3
USDCNH 2
GBPAUD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD -364
NZDCAD 54
GBPCAD -170
EURUSD 16
AUDCAD 42
BTCUSD 156
EURSGD -22
USDCAD -291
EURJPY 20
EURCAD -7
AUDNZD 14
USDCNH 1
GBPAUD 4
XAGUSD 48
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
GBPUSD 19
XAUUSD -39
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD -4K
NZDCAD 1.3K
GBPCAD -330
EURUSD 185
AUDCAD 600
BTCUSD 1.3M
EURSGD 38
USDCAD -6.4K
EURJPY 2K
EURCAD 320
AUDNZD 697
USDCNH -112
GBPAUD 554
XAGUSD 990
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
GBPUSD 46
XAUUSD -501
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.19 EUR
Pior negociação: -132 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +104.45 EUR
Máxima perda consecutiva: -333.20 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Real 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real18
0.32 × 819
GOMarketsMU-Real 10
1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

Sem comentários
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Kaerdel17
50 USD por mês
-9%
0
0
USD
4.1K
EUR
5
80%
100
66%
100%
0.54
-4.45
EUR
15%
1:500
