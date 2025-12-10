SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Kaerdel17
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
100
Transacciones Rentables:
66 (66.00%)
Transacciones Irrentables:
34 (34.00%)
Mejor transacción:
42.19 EUR
Peor transacción:
-132.39 EUR
Beneficio Bruto:
528.57 EUR (1 323 332 pips)
Pérdidas Brutas:
-973.90 EUR (33 992 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (104.45 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
106.48 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
18.22%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.65
Transacciones Largas:
50 (50.00%)
Transacciones Cortas:
50 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.54
Beneficio Esperado:
-4.45 EUR
Beneficio medio:
8.01 EUR
Pérdidas medias:
-28.64 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-333.20 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-361.30 EUR (3)
Crecimiento al mes:
-9.18%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
445.33 EUR
Máxima:
685.45 EUR (21.16%)
Reducción relativa:
De balance:
14.46% (685.45 EUR)
De fondos:
15.47% (727.94 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 14
NZDCAD 13
GBPCAD 11
EURUSD 10
AUDCAD 9
BTCUSD 8
EURSGD 7
USDCAD 6
EURJPY 5
EURCAD 4
AUDNZD 3
USDCNH 2
GBPAUD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD -364
NZDCAD 54
GBPCAD -170
EURUSD 16
AUDCAD 42
BTCUSD 156
EURSGD -22
USDCAD -291
EURJPY 20
EURCAD -7
AUDNZD 14
USDCNH 1
GBPAUD 4
XAGUSD 48
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
GBPUSD 19
XAUUSD -39
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD -4K
NZDCAD 1.3K
GBPCAD -330
EURUSD 185
AUDCAD 600
BTCUSD 1.3M
EURSGD 38
USDCAD -6.4K
EURJPY 2K
EURCAD 320
AUDNZD 697
USDCNH -112
GBPAUD 554
XAGUSD 990
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
GBPUSD 46
XAUUSD -501
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.19 EUR
Peor transacción: -132 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +104.45 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -333.20 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GOMarketsMU-Real 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real18
0.32 × 819
GOMarketsMU-Real 10
1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
