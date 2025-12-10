SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kaerdel17
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
14 (70.00%)
Perte trades:
6 (30.00%)
Meilleure transaction:
42.19 EUR
Pire transaction:
-25.16 EUR
Bénéfice brut:
109.80 EUR (352 921 pips)
Perte brute:
-35.98 EUR (18 990 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (74.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
74.71 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.51%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.51
Longs trades:
12 (60.00%)
Courts trades:
8 (40.00%)
Facteur de profit:
3.05
Rendement attendu:
3.69 EUR
Bénéfice moyen:
7.84 EUR
Perte moyenne:
-6.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-29.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-29.45 EUR (2)
Croissance mensuelle:
2.44%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.55 EUR
Maximal:
29.45 EUR (0.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.64% (29.45 EUR)
Par fonds propres:
7.40% (338.10 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 3
EURUSD 3
USDCNH 2
AUDCAD 2
EURSGD 2
GBPAUD 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 47
EURUSD 2
USDCNH 1
AUDCAD 2
EURSGD -34
GBPAUD 4
XAGUSD 48
USDCAD 1
EURCAD 2
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 331K
EURUSD 39
USDCNH -112
AUDCAD 74
EURSGD -105
GBPAUD 554
XAGUSD 990
USDCAD 173
EURCAD 356
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.19 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +74.71 EUR
Perte consécutive maximale: -29.45 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsMU-Real 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
Exness-Real18
3.00 × 3
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

Aucun avis
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
