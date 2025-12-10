- Прирост
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
66 (67.34%)
Убыточных трейдов:
32 (32.65%)
Лучший трейд:
42.19 EUR
Худший трейд:
-117.58 EUR
Общая прибыль:
528.57 EUR (1 323 332 pips)
Общий убыток:
-712.78 EUR (31 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (104.45 EUR)
Макс. прибыль в серии:
106.48 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.22%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
49 (50.00%)
Коротких трейдов:
49 (50.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-1.88 EUR
Средняя прибыль:
8.01 EUR
Средний убыток:
-22.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-333.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-333.20 EUR (10)
Прирост в месяц:
-3.34%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
184.21 EUR
Максимальная:
424.33 EUR (13.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.95% (424.33 EUR)
По эквити:
15.47% (727.94 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|13
|AUDUSD
|13
|GBPCAD
|11
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|9
|BTCUSD
|8
|EURSGD
|7
|USDCAD
|5
|EURJPY
|5
|EURCAD
|4
|AUDNZD
|3
|USDCNH
|2
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|54
|AUDUSD
|-217
|GBPCAD
|-170
|EURUSD
|16
|AUDCAD
|42
|BTCUSD
|156
|EURSGD
|-22
|USDCAD
|-140
|EURJPY
|20
|EURCAD
|-7
|AUDNZD
|14
|USDCNH
|1
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|48
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|0
|AUDCHF
|4
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|19
|XAUUSD
|-39
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|-3.4K
|GBPCAD
|-330
|EURUSD
|185
|AUDCAD
|600
|BTCUSD
|1.3M
|EURSGD
|38
|USDCAD
|-5K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|320
|AUDNZD
|697
|USDCNH
|-112
|GBPAUD
|554
|XAGUSD
|990
|GBPCHF
|288
|EURAUD
|17
|AUDCHF
|153
|AUDJPY
|338
|GBPUSD
|46
|XAUUSD
|-501
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +42.19 EUR
Худший трейд: -118 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +104.45 EUR
Макс. убыток в серии: -333.20 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.32 × 819
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.
Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel
Нет отзывов
