Сигналы / MetaTrader 4 / Kaerdel17
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
66 (67.34%)
Убыточных трейдов:
32 (32.65%)
Лучший трейд:
42.19 EUR
Худший трейд:
-117.58 EUR
Общая прибыль:
528.57 EUR (1 323 332 pips)
Общий убыток:
-712.78 EUR (31 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (104.45 EUR)
Макс. прибыль в серии:
106.48 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.22%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
49 (50.00%)
Коротких трейдов:
49 (50.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-1.88 EUR
Средняя прибыль:
8.01 EUR
Средний убыток:
-22.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-333.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-333.20 EUR (10)
Прирост в месяц:
-3.34%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
184.21 EUR
Максимальная:
424.33 EUR (13.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.95% (424.33 EUR)
По эквити:
15.47% (727.94 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 13
AUDUSD 13
GBPCAD 11
EURUSD 10
AUDCAD 9
BTCUSD 8
EURSGD 7
USDCAD 5
EURJPY 5
EURCAD 4
AUDNZD 3
USDCNH 2
GBPAUD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 54
AUDUSD -217
GBPCAD -170
EURUSD 16
AUDCAD 42
BTCUSD 156
EURSGD -22
USDCAD -140
EURJPY 20
EURCAD -7
AUDNZD 14
USDCNH 1
GBPAUD 4
XAGUSD 48
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
GBPUSD 19
XAUUSD -39
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 1.3K
AUDUSD -3.4K
GBPCAD -330
EURUSD 185
AUDCAD 600
BTCUSD 1.3M
EURSGD 38
USDCAD -5K
EURJPY 2K
EURCAD 320
AUDNZD 697
USDCNH -112
GBPAUD 554
XAGUSD 990
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
GBPUSD 46
XAUUSD -501
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.19 EUR
Худший трейд: -118 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +104.45 EUR
Макс. убыток в серии: -333.20 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.32 × 819
GOMarketsMU-Real 10
1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

Нет отзывов
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kaerdel17
50 USD в месяц
-3%
0
0
USD
4.3K
EUR
5
79%
98
67%
100%
0.74
-1.88
EUR
15%
1:500
Копировать

