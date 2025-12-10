SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kaerdel17
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
42.19 EUR
En kötü işlem:
-25.16 EUR
Brüt kâr:
118.25 EUR (353 223 pips)
Brüt zarar:
-35.98 EUR (18 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (74.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
74.71 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.51%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
12 (57.14%)
Satış işlemleri:
9 (42.86%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
3.92 EUR
Ortalama kâr:
7.88 EUR
Ortalama zarar:
-6.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.45 EUR (2)
Aylık büyüme:
2.63%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.55 EUR
Maksimum:
29.45 EUR (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.64% (29.45 EUR)
Varlığa göre:
7.40% (338.10 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 3
EURUSD 3
AUDCAD 3
USDCNH 2
EURSGD 2
GBPAUD 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 47
EURUSD 2
AUDCAD 12
USDCNH 1
EURSGD -34
GBPAUD 4
XAGUSD 48
USDCAD 1
EURCAD 2
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 331K
EURUSD 39
AUDCAD 376
USDCNH -112
EURSGD -105
GBPAUD 554
XAGUSD 990
USDCAD 173
EURCAD 356
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.19 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.45 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
Exness-Real18
3.00 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

İnceleme yok
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kaerdel17
Ayda 50 USD
3%
0
0
USD
4.6K
EUR
3
42%
21
71%
100%
3.28
3.92
EUR
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.