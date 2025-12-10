- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
42.19 EUR
En kötü işlem:
-25.16 EUR
Brüt kâr:
118.25 EUR (353 223 pips)
Brüt zarar:
-35.98 EUR (18 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (74.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
74.71 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.51%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
12 (57.14%)
Satış işlemleri:
9 (42.86%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
3.92 EUR
Ortalama kâr:
7.88 EUR
Ortalama zarar:
-6.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.45 EUR (2)
Aylık büyüme:
2.63%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.55 EUR
Maksimum:
29.45 EUR (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.64% (29.45 EUR)
Varlığa göre:
7.40% (338.10 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|3
|AUDCAD
|3
|USDCNH
|2
|EURSGD
|2
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|47
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|12
|USDCNH
|1
|EURSGD
|-34
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|48
|USDCAD
|1
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|0
|AUDCHF
|4
|AUDJPY
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|331K
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|376
|USDCNH
|-112
|EURSGD
|-105
|GBPAUD
|554
|XAGUSD
|990
|USDCAD
|173
|EURCAD
|356
|GBPCHF
|288
|EURAUD
|17
|AUDCHF
|153
|AUDJPY
|338
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.19 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.45 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.
Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel
İnceleme yok
Ayda 50 USD
3%
0
0
USD
USD
4.6K
EUR
EUR
3
42%
21
71%
100%
3.28
3.92
EUR
EUR
7%
1:500