Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
108
Gewinntrades:
74 (68.51%)
Verlusttrades:
34 (31.48%)
Bester Trade:
42.19 EUR
Schlechtester Trade:
-132.39 EUR
Bruttoprofit:
537.13 EUR (1 333 238 pips)
Bruttoverlust:
-973.90 EUR (33 992 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (104.45 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.48 EUR (10)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
18.22%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
55 (50.93%)
Short-Positionen:
53 (49.07%)
Profit-Faktor:
0.55
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.04 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.26 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-28.64 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-333.20 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-361.30 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
-8.99%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
445.33 EUR
Maximaler:
685.45 EUR (21.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.46% (685.45 EUR)
Kapital:
15.47% (727.94 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 14
NZDCAD 13
GBPCAD 11
EURUSD 10
AUDCAD 9
BTCUSD 8
EURSGD 7
ETHUSD 7
USDCAD 6
EURJPY 5
EURCAD 4
USDCNH 3
AUDNZD 3
GBPAUD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD -364
NZDCAD 54
GBPCAD -170
EURUSD 16
AUDCAD 42
BTCUSD 156
EURSGD -22
ETHUSD 9
USDCAD -291
EURJPY 20
EURCAD -7
USDCNH 2
AUDNZD 14
GBPAUD 4
XAGUSD 48
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
GBPUSD 19
XAUUSD -39
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD -4K
NZDCAD 1.3K
GBPCAD -330
EURUSD 185
AUDCAD 600
BTCUSD 1.3M
EURSGD 38
ETHUSD 9.4K
USDCAD -6.4K
EURJPY 2K
EURCAD 320
USDCNH 422
AUDNZD 697
GBPAUD 554
XAGUSD 990
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
GBPUSD 46
XAUUSD -501
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.19 EUR
Schlechtester Trade: -132 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104.45 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -333.20 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GOMarketsMU-Real 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real18
0.32 × 819
GOMarketsMU-Real 10
1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

Keine Bewertungen
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
