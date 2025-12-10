SegnaliSezioni
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 2%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
42.19 EUR
Worst Trade:
-25.16 EUR
Profitto lordo:
109.80 EUR (352 921 pips)
Perdita lorda:
-35.98 EUR (18 990 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (74.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
74.71 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.51%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
12 (60.00%)
Short Trade:
8 (40.00%)
Fattore di profitto:
3.05
Profitto previsto:
3.69 EUR
Profitto medio:
7.84 EUR
Perdita media:
-6.00 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-29.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.45 EUR (2)
Crescita mensile:
2.44%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.55 EUR
Massimale:
29.45 EUR (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (29.45 EUR)
Per equità:
7.40% (338.10 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 3
EURUSD 3
USDCNH 2
AUDCAD 2
EURSGD 2
GBPAUD 1
XAGUSD 1
USDCAD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 47
EURUSD 2
USDCNH 1
AUDCAD 2
EURSGD -34
GBPAUD 4
XAGUSD 48
USDCAD 1
EURCAD 2
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 331K
EURUSD 39
USDCNH -112
AUDCAD 74
EURSGD -105
GBPAUD 554
XAGUSD 990
USDCAD 173
EURCAD 356
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.19 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.45 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
Exness-Real18
3.00 × 3
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

Non ci sono recensioni
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.