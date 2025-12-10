- 成长
交易:
98
盈利交易:
66 (67.34%)
亏损交易:
32 (32.65%)
最好交易:
42.19 EUR
最差交易:
-117.58 EUR
毛利:
528.57 EUR (1 323 332 pips)
毛利亏损:
-712.78 EUR (31 978 pips)
最大连续赢利:
13 (104.45 EUR)
最大连续盈利:
106.48 EUR (10)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
45
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.43
长期交易:
49 (50.00%)
短期交易:
49 (50.00%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-1.88 EUR
平均利润:
8.01 EUR
平均损失:
-22.27 EUR
最大连续失误:
10 (-333.20 EUR)
最大连续亏损:
-333.20 EUR (10)
每月增长:
-3.34%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
184.21 EUR
最大值:
424.33 EUR (13.10%)
相对跌幅:
结余:
8.95% (424.33 EUR)
净值:
15.47% (727.94 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|13
|AUDUSD
|13
|GBPCAD
|11
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|9
|BTCUSD
|8
|EURSGD
|7
|USDCAD
|5
|EURJPY
|5
|EURCAD
|4
|AUDNZD
|3
|USDCNH
|2
|GBPAUD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|54
|AUDUSD
|-217
|GBPCAD
|-170
|EURUSD
|16
|AUDCAD
|42
|BTCUSD
|156
|EURSGD
|-22
|USDCAD
|-140
|EURJPY
|20
|EURCAD
|-7
|AUDNZD
|14
|USDCNH
|1
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|48
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|0
|AUDCHF
|4
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|19
|XAUUSD
|-39
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|-3.4K
|GBPCAD
|-330
|EURUSD
|185
|AUDCAD
|600
|BTCUSD
|1.3M
|EURSGD
|38
|USDCAD
|-5K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|320
|AUDNZD
|697
|USDCNH
|-112
|GBPAUD
|554
|XAGUSD
|990
|GBPCHF
|288
|EURAUD
|17
|AUDCHF
|153
|AUDJPY
|338
|GBPUSD
|46
|XAUUSD
|-501
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.19 EUR
最差交易: -118 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +104.45 EUR
最大连续亏损: -333.20 EUR
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.
Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel
