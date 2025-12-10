信号部分
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel17

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -3%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
98
盈利交易:
66 (67.34%)
亏损交易:
32 (32.65%)
最好交易:
42.19 EUR
最差交易:
-117.58 EUR
毛利:
528.57 EUR (1 323 332 pips)
毛利亏损:
-712.78 EUR (31 978 pips)
最大连续赢利:
13 (104.45 EUR)
最大连续盈利:
106.48 EUR (10)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
45
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.43
长期交易:
49 (50.00%)
短期交易:
49 (50.00%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-1.88 EUR
平均利润:
8.01 EUR
平均损失:
-22.27 EUR
最大连续失误:
10 (-333.20 EUR)
最大连续亏损:
-333.20 EUR (10)
每月增长:
-3.34%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
184.21 EUR
最大值:
424.33 EUR (13.10%)
相对跌幅:
结余:
8.95% (424.33 EUR)
净值:
15.47% (727.94 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 13
AUDUSD 13
GBPCAD 11
EURUSD 10
AUDCAD 9
BTCUSD 8
EURSGD 7
USDCAD 5
EURJPY 5
EURCAD 4
AUDNZD 3
USDCNH 2
GBPAUD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 54
AUDUSD -217
GBPCAD -170
EURUSD 16
AUDCAD 42
BTCUSD 156
EURSGD -22
USDCAD -140
EURJPY 20
EURCAD -7
AUDNZD 14
USDCNH 1
GBPAUD 4
XAGUSD 48
GBPCHF 3
EURAUD 0
AUDCHF 4
AUDJPY 4
GBPUSD 19
XAUUSD -39
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 1.3K
AUDUSD -3.4K
GBPCAD -330
EURUSD 185
AUDCAD 600
BTCUSD 1.3M
EURSGD 38
USDCAD -5K
EURJPY 2K
EURCAD 320
AUDNZD 697
USDCNH -112
GBPAUD 554
XAGUSD 990
GBPCHF 288
EURAUD 17
AUDCHF 153
AUDJPY 338
GBPUSD 46
XAUUSD -501
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +42.19 EUR
最差交易: -118 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +104.45 EUR
最大连续亏损: -333.20 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GOMarketsMU-Real 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real18
0.32 × 819
GOMarketsMU-Real 10
1.50 × 2
Pensez a adapter le niveau de copie par rapports aux risques que vous acceptez de prendre.

Multi paires. pas de martingale. Principalement trading manuel

没有评论
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
