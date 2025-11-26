- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
25 (35.21%)
損失トレード:
46 (64.79%)
ベストトレード:
99.13 USD
最悪のトレード:
-86.41 USD
総利益:
971.09 USD (71 508 pips)
総損失:
-1 474.96 USD (68 782 pips)
最大連続の勝ち:
4 (175.47 USD)
最大連続利益:
198.26 USD (2)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
86.26%
最大入金額:
28.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.72
長いトレード:
39 (54.93%)
短いトレード:
32 (45.07%)
プロフィットファクター:
0.66
期待されたペイオフ:
-7.10 USD
平均利益:
38.84 USD
平均損失:
-32.06 USD
最大連続の負け:
10 (-494.08 USD)
最大連続損失:
-494.08 USD (10)
月間成長:
-16.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
704.00 USD
最大の:
704.00 USD (23.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.33% (704.00 USD)
エクイティによる:
5.21% (125.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|EURJPY
|8
|NZDJPY
|8
|CADJPY
|4
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-215
|EURJPY
|-48
|NZDJPY
|97
|CADJPY
|-91
|USDCAD
|-10
|AUDJPY
|-57
|AUDUSD
|-24
|CHFJPY
|-71
|GBPJPY
|-34
|USDCHF
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.9K
|EURJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|3.5K
|CADJPY
|-2.8K
|USDCAD
|-175
|AUDJPY
|106
|AUDUSD
|-368
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.13 USD
最悪のトレード: -86 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +175.47 USD
最大連続損失: -494.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
306 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
INTRADAY CORE is a disciplined trading signal focused exclusively on JPY pairs and XAUUSD, designed for traders who value stability, controlled risk, and consistent performance.
This signal uses a strict risk-management framework with predefined Stop Loss on every position—no martingale, no grid, and no averaging strategies.
With low deposit load and carefully selected entries, the signal aims to keep drawdown contained while maintaining steady growth month after month.
Why this signal?
✓ Low drawdown approach with conservative risk
✓ Focused on JPY pairs & XAUUSD, delivering high-quality intraday setups
✓ No high-risk methods (no martingale, no grid)
✓ Transparent, consistent, and manually managed
✓ Designed for sustainable long-term equity growth
Recommended balance:
A minimum of $1000 is suggested to replicate the risk level accurately and ensure stable copying performance.
This signal is ideal for traders seeking safe, consistent, and disciplined intraday trading without excessive volatility.
Join and grow your account with a strategy built on control, accuracy, and long-term stability.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-17%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
4
0%
71
35%
86%
0.65
-7.10
USD
USD
23%
1:50