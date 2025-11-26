СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / INTRADAY CORE by iqbal attamimi
Djuharjati

INTRADAY CORE by iqbal attamimi

Djuharjati
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -19%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
23 (33.82%)
Убыточных трейдов:
45 (66.18%)
Лучший трейд:
99.13 USD
Худший трейд:
-86.41 USD
Общая прибыль:
873.49 USD (61 508 pips)
Общий убыток:
-1 437.92 USD (68 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (175.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.26 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
87.62%
Макс. загрузка депозита:
28.75%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
37 (54.41%)
Коротких трейдов:
31 (45.59%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-8.30 USD
Средняя прибыль:
37.98 USD
Средний убыток:
-31.95 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-494.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-494.08 USD (10)
Прирост в месяц:
-18.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
704.00 USD
Максимальная:
704.00 USD (23.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.33% (704.00 USD)
По эквити:
5.21% (125.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
EURJPY 8
NZDJPY 8
CADJPY 4
USDCAD 4
AUDJPY 4
AUDUSD 3
CHFJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -313
EURJPY -48
NZDJPY 97
CADJPY -91
USDCAD -10
AUDJPY -57
AUDUSD -24
CHFJPY -34
GBPJPY -34
USDCHF -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.1K
EURJPY -1.6K
NZDJPY 3.5K
CADJPY -2.8K
USDCAD -175
AUDJPY 106
AUDUSD -368
CHFJPY -500
GBPJPY -500
USDCHF -350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.13 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +175.47 USD
Макс. убыток в серии: -494.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
еще 306...
INTRADAY CORE is a disciplined trading signal focused exclusively on JPY pairs and XAUUSD, designed for traders who value stability, controlled risk, and consistent performance.
This signal uses a strict risk-management framework with predefined Stop Loss on every position—no martingale, no grid, and no averaging strategies.

With low deposit load and carefully selected entries, the signal aims to keep drawdown contained while maintaining steady growth month after month.

Why this signal?

✓ Low drawdown approach with conservative risk

✓ Focused on JPY pairs & XAUUSD, delivering high-quality intraday setups

✓ No high-risk methods (no martingale, no grid)

✓ Transparent, consistent, and manually managed

✓ Designed for sustainable long-term equity growth


Recommended balance:
A minimum of $1000 is suggested to replicate the risk level accurately and ensure stable copying performance.

This signal is ideal for traders seeking safe, consistent, and disciplined intraday trading without excessive volatility.
Join and grow your account with a strategy built on control, accuracy, and long-term stability.

Нет отзывов
2025.12.10 04:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
INTRADAY CORE by iqbal attamimi
30 USD в месяц
-19%
0
0
USD
2.5K
USD
4
0%
68
33%
88%
0.60
-8.30
USD
23%
1:50
