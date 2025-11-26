SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / INTRADAY CORE by iqbal attamimi
Djuharjati

INTRADAY CORE by iqbal attamimi

Djuharjati
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -17%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
25 (35.21%)
Transacciones Irrentables:
46 (64.79%)
Mejor transacción:
99.13 USD
Peor transacción:
-86.41 USD
Beneficio Bruto:
971.09 USD (71 508 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 474.96 USD (68 782 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (175.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
198.26 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
86.26%
Carga máxima del depósito:
28.75%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.72
Transacciones Largas:
39 (54.93%)
Transacciones Cortas:
32 (45.07%)
Factor de Beneficio:
0.66
Beneficio Esperado:
-7.10 USD
Beneficio medio:
38.84 USD
Pérdidas medias:
-32.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-494.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-494.08 USD (10)
Crecimiento al mes:
-16.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
704.00 USD
Máxima:
704.00 USD (23.33%)
Reducción relativa:
De balance:
23.33% (704.00 USD)
De fondos:
5.21% (125.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 36
EURJPY 8
NZDJPY 8
CADJPY 4
USDCAD 4
AUDJPY 4
AUDUSD 3
CHFJPY 2
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -215
EURJPY -48
NZDJPY 97
CADJPY -91
USDCAD -10
AUDJPY -57
AUDUSD -24
CHFJPY -71
GBPJPY -34
USDCHF -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.9K
EURJPY -1.6K
NZDJPY 3.5K
CADJPY -2.8K
USDCAD -175
AUDJPY 106
AUDUSD -368
CHFJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF -350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +99.13 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +175.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -494.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
otros 306...
INTRADAY CORE is a disciplined trading signal focused exclusively on JPY pairs and XAUUSD, designed for traders who value stability, controlled risk, and consistent performance.
This signal uses a strict risk-management framework with predefined Stop Loss on every position—no martingale, no grid, and no averaging strategies.

With low deposit load and carefully selected entries, the signal aims to keep drawdown contained while maintaining steady growth month after month.

Why this signal?

✓ Low drawdown approach with conservative risk

✓ Focused on JPY pairs & XAUUSD, delivering high-quality intraday setups

✓ No high-risk methods (no martingale, no grid)

✓ Transparent, consistent, and manually managed

✓ Designed for sustainable long-term equity growth


Recommended balance:
A minimum of $1000 is suggested to replicate the risk level accurately and ensure stable copying performance.

This signal is ideal for traders seeking safe, consistent, and disciplined intraday trading without excessive volatility.
Join and grow your account with a strategy built on control, accuracy, and long-term stability.

No hay comentarios
2025.12.10 04:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

