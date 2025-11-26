- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
25 (35.21%)
Transacciones Irrentables:
46 (64.79%)
Mejor transacción:
99.13 USD
Peor transacción:
-86.41 USD
Beneficio Bruto:
971.09 USD (71 508 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 474.96 USD (68 782 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (175.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
198.26 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
86.26%
Carga máxima del depósito:
28.75%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.72
Transacciones Largas:
39 (54.93%)
Transacciones Cortas:
32 (45.07%)
Factor de Beneficio:
0.66
Beneficio Esperado:
-7.10 USD
Beneficio medio:
38.84 USD
Pérdidas medias:
-32.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-494.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-494.08 USD (10)
Crecimiento al mes:
-16.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
704.00 USD
Máxima:
704.00 USD (23.33%)
Reducción relativa:
De balance:
23.33% (704.00 USD)
De fondos:
5.21% (125.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|EURJPY
|8
|NZDJPY
|8
|CADJPY
|4
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-215
|EURJPY
|-48
|NZDJPY
|97
|CADJPY
|-91
|USDCAD
|-10
|AUDJPY
|-57
|AUDUSD
|-24
|CHFJPY
|-71
|GBPJPY
|-34
|USDCHF
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.9K
|EURJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|3.5K
|CADJPY
|-2.8K
|USDCAD
|-175
|AUDJPY
|106
|AUDUSD
|-368
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +99.13 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +175.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -494.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
otros 306...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
INTRADAY CORE is a disciplined trading signal focused exclusively on JPY pairs and XAUUSD, designed for traders who value stability, controlled risk, and consistent performance.
This signal uses a strict risk-management framework with predefined Stop Loss on every position—no martingale, no grid, and no averaging strategies.
With low deposit load and carefully selected entries, the signal aims to keep drawdown contained while maintaining steady growth month after month.
Why this signal?
✓ Low drawdown approach with conservative risk
✓ Focused on JPY pairs & XAUUSD, delivering high-quality intraday setups
✓ No high-risk methods (no martingale, no grid)
✓ Transparent, consistent, and manually managed
✓ Designed for sustainable long-term equity growth
Recommended balance:
A minimum of $1000 is suggested to replicate the risk level accurately and ensure stable copying performance.
This signal is ideal for traders seeking safe, consistent, and disciplined intraday trading without excessive volatility.
Join and grow your account with a strategy built on control, accuracy, and long-term stability.
