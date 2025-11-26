- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
9 (100.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
-61.96 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
-449.88 USD (25 331 pips)
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-10.27
Activité de trading:
43.79%
Charge de dépôt maximale:
3.82%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
8 (88.89%)
Courts trades:
1 (11.11%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
-49.99 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
-49.99 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-449.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-449.88 USD (9)
Croissance mensuelle:
-14.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
449.88 USD
Maximal:
449.88 USD (14.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.91% (449.88 USD)
Par fonds propres:
3.63% (98.73 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-450
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -449.88 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
INTRADAY CORE is a disciplined trading signal focused exclusively on JPY pairs and XAUUSD, designed for traders who value stability, controlled risk, and consistent performance.
This signal uses a strict risk-management framework with predefined Stop Loss on every position—no martingale, no grid, and no averaging strategies.
With low deposit load and carefully selected entries, the signal aims to keep drawdown contained while maintaining steady growth month after month.
Why this signal?
✓ Low drawdown approach with conservative risk
✓ Focused on JPY pairs & XAUUSD, delivering high-quality intraday setups
✓ No high-risk methods (no martingale, no grid)
✓ Transparent, consistent, and manually managed
✓ Designed for sustainable long-term equity growth
Recommended balance:
A minimum of $1000 is suggested to replicate the risk level accurately and ensure stable copying performance.
This signal is ideal for traders seeking safe, consistent, and disciplined intraday trading without excessive volatility.
Join and grow your account with a strategy built on control, accuracy, and long-term stability.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-15%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
1
0%
9
0%
44%
0.00
-49.99
USD
USD
15%
1:50