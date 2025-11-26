- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
25 (35.21%)
亏损交易:
46 (64.79%)
最好交易:
99.13 USD
最差交易:
-86.41 USD
毛利:
971.09 USD (71 508 pips)
毛利亏损:
-1 474.96 USD (68 782 pips)
最大连续赢利:
4 (175.47 USD)
最大连续盈利:
198.26 USD (2)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
88.77%
最大入金加载:
28.75%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.72
长期交易:
39 (54.93%)
短期交易:
32 (45.07%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-7.10 USD
平均利润:
38.84 USD
平均损失:
-32.06 USD
最大连续失误:
10 (-494.08 USD)
最大连续亏损:
-494.08 USD (10)
每月增长:
-16.69%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
704.00 USD
最大值:
704.00 USD (23.33%)
相对跌幅:
结余:
23.33% (704.00 USD)
净值:
5.21% (125.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|EURJPY
|8
|NZDJPY
|8
|CADJPY
|4
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-215
|EURJPY
|-48
|NZDJPY
|97
|CADJPY
|-91
|USDCAD
|-10
|AUDJPY
|-57
|AUDUSD
|-24
|CHFJPY
|-71
|GBPJPY
|-34
|USDCHF
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.9K
|EURJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|3.5K
|CADJPY
|-2.8K
|USDCAD
|-175
|AUDJPY
|106
|AUDUSD
|-368
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.13 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +175.47 USD
最大连续亏损: -494.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
INTRADAY CORE is a disciplined trading signal focused exclusively on JPY pairs and XAUUSD, designed for traders who value stability, controlled risk, and consistent performance.
This signal uses a strict risk-management framework with predefined Stop Loss on every position—no martingale, no grid, and no averaging strategies.
With low deposit load and carefully selected entries, the signal aims to keep drawdown contained while maintaining steady growth month after month.
Why this signal?
✓ Low drawdown approach with conservative risk
✓ Focused on JPY pairs & XAUUSD, delivering high-quality intraday setups
✓ No high-risk methods (no martingale, no grid)
✓ Transparent, consistent, and manually managed
✓ Designed for sustainable long-term equity growth
Recommended balance:
A minimum of $1000 is suggested to replicate the risk level accurately and ensure stable copying performance.
This signal is ideal for traders seeking safe, consistent, and disciplined intraday trading without excessive volatility.
Join and grow your account with a strategy built on control, accuracy, and long-term stability.
