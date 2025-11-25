- 成長
トレード:
241
利益トレード:
166 (68.87%)
損失トレード:
75 (31.12%)
ベストトレード:
37.94 USD
最悪のトレード:
-18.51 USD
総利益:
459.68 USD (81 501 pips)
総損失:
-219.07 USD (60 949 pips)
最大連続の勝ち:
11 (21.96 USD)
最大連続利益:
44.06 USD (7)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
98.44%
最大入金額:
19.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
5.27
長いトレード:
160 (66.39%)
短いトレード:
81 (33.61%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
2.77 USD
平均損失:
-2.92 USD
最大連続の負け:
4 (-28.54 USD)
最大連続損失:
-28.54 USD (4)
月間成長:
34.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.39 USD
最大の:
45.67 USD (7.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.83% (45.67 USD)
エクイティによる:
6.06% (34.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|77
|EURJPYm#
|42
|GOLDm#
|32
|USDCADm#
|27
|GBPJPYm#
|22
|AUDUSDm#
|21
|EURUSDm#
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYm#
|75
|EURJPYm#
|11
|GOLDm#
|39
|USDCADm#
|38
|GBPJPYm#
|47
|AUDUSDm#
|10
|EURUSDm#
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYm#
|1.8K
|EURJPYm#
|1.1K
|GOLDm#
|15K
|USDCADm#
|225
|GBPJPYm#
|1.7K
|AUDUSDm#
|419
|EURUSDm#
|22
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
レビューなし
