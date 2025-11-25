シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SuperGOLDFX EA
Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 46%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
241
利益トレード:
166 (68.87%)
損失トレード:
75 (31.12%)
ベストトレード:
37.94 USD
最悪のトレード:
-18.51 USD
総利益:
459.68 USD (81 501 pips)
総損失:
-219.07 USD (60 949 pips)
最大連続の勝ち:
11 (21.96 USD)
最大連続利益:
44.06 USD (7)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
98.44%
最大入金額:
19.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
5.27
長いトレード:
160 (66.39%)
短いトレード:
81 (33.61%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
2.77 USD
平均損失:
-2.92 USD
最大連続の負け:
4 (-28.54 USD)
最大連続損失:
-28.54 USD (4)
月間成長:
34.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.39 USD
最大の:
45.67 USD (7.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.83% (45.67 USD)
エクイティによる:
6.06% (34.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYm# 77
EURJPYm# 42
GOLDm# 32
USDCADm# 27
GBPJPYm# 22
AUDUSDm# 21
EURUSDm# 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYm# 75
EURJPYm# 11
GOLDm# 39
USDCADm# 38
GBPJPYm# 47
AUDUSDm# 10
EURUSDm# 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYm# 1.8K
EURJPYm# 1.1K
GOLDm# 15K
USDCADm# 225
GBPJPYm# 1.7K
AUDUSDm# 419
EURUSDm# 22
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +37.94 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +21.96 USD
最大連続損失: -28.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
レビューなし
2025.11.27 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

