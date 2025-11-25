- Прирост
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
163 (68.77%)
Убыточных трейдов:
74 (31.22%)
Лучший трейд:
37.94 USD
Худший трейд:
-18.51 USD
Общая прибыль:
455.24 USD (81 026 pips)
Общий убыток:
-217.56 USD (60 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.06 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
98.44%
Макс. загрузка депозита:
19.32%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
5.20
Длинных трейдов:
157 (66.24%)
Коротких трейдов:
80 (33.76%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.54 USD (4)
Прирост в месяц:
35.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 USD
Максимальная:
45.67 USD (7.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.83% (45.67 USD)
По эквити:
6.06% (34.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|76
|EURJPYm#
|41
|GOLDm#
|32
|USDCADm#
|27
|GBPJPYm#
|22
|AUDUSDm#
|20
|EURUSDm#
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYm#
|77
|EURJPYm#
|9
|GOLDm#
|39
|USDCADm#
|38
|GBPJPYm#
|47
|AUDUSDm#
|9
|EURUSDm#
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYm#
|2.1K
|EURJPYm#
|870
|GOLDm#
|15K
|USDCADm#
|225
|GBPJPYm#
|1.7K
|AUDUSDm#
|324
|EURUSDm#
|-101
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +37.94 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.96 USD
Макс. убыток в серии: -28.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
Нет отзывов
