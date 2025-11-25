СигналыРазделы
Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 45%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
163 (68.77%)
Убыточных трейдов:
74 (31.22%)
Лучший трейд:
37.94 USD
Худший трейд:
-18.51 USD
Общая прибыль:
455.24 USD (81 026 pips)
Общий убыток:
-217.56 USD (60 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.06 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
98.44%
Макс. загрузка депозита:
19.32%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
5.20
Длинных трейдов:
157 (66.24%)
Коротких трейдов:
80 (33.76%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.54 USD (4)
Прирост в месяц:
35.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 USD
Максимальная:
45.67 USD (7.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.83% (45.67 USD)
По эквити:
6.06% (34.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYm# 76
EURJPYm# 41
GOLDm# 32
USDCADm# 27
GBPJPYm# 22
AUDUSDm# 20
EURUSDm# 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYm# 77
EURJPYm# 9
GOLDm# 39
USDCADm# 38
GBPJPYm# 47
AUDUSDm# 9
EURUSDm# 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYm# 2.1K
EURJPYm# 870
GOLDm# 15K
USDCADm# 225
GBPJPYm# 1.7K
AUDUSDm# 324
EURUSDm# -101
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.94 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.96 USD
Макс. убыток в серии: -28.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
Нет отзывов
2025.11.27 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
