Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
248
Gewinntrades:
168 (67.74%)
Verlusttrades:
80 (32.26%)
Bester Trade:
37.94 USD
Schlechtester Trade:
-18.51 USD
Bruttoprofit:
481.68 USD (85 370 pips)
Bruttoverlust:
-239.93 USD (67 190 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (21.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.06 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
98.44%
Max deposit load:
19.32%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
5.29
Long-Positionen:
165 (66.53%)
Short-Positionen:
83 (33.47%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-22.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.54 USD (4)
Wachstum pro Monat :
34.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.39 USD
Maximaler:
45.67 USD (7.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.83% (45.67 USD)
Kapital:
6.06% (34.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYm# 78
EURJPYm# 44
GOLDm# 34
USDCADm# 28
GBPJPYm# 22
AUDUSDm# 22
EURUSDm# 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYm# 71
EURJPYm# 8
GOLDm# 48
USDCADm# 39
GBPJPYm# 47
AUDUSDm# 8
EURUSDm# 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYm# 1.5K
EURJPYm# 460
GOLDm# 14K
USDCADm# 362
GBPJPYm# 1.7K
AUDUSDm# 256
EURUSDm# 22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.94 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
Keine Bewertungen
2025.11.27 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SuperGOLDFX EA
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
769
USD
6
100%
248
67%
98%
2.00
0.97
USD
8%
1:500
Kopieren

