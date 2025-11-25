- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
248
Gewinntrades:
168 (67.74%)
Verlusttrades:
80 (32.26%)
Bester Trade:
37.94 USD
Schlechtester Trade:
-18.51 USD
Bruttoprofit:
481.68 USD (85 370 pips)
Bruttoverlust:
-239.93 USD (67 190 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (21.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.06 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
98.44%
Max deposit load:
19.32%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
5.29
Long-Positionen:
165 (66.53%)
Short-Positionen:
83 (33.47%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-22.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.54 USD (4)
Wachstum pro Monat :
34.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.39 USD
Maximaler:
45.67 USD (7.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.83% (45.67 USD)
Kapital:
6.06% (34.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|78
|EURJPYm#
|44
|GOLDm#
|34
|USDCADm#
|28
|GBPJPYm#
|22
|AUDUSDm#
|22
|EURUSDm#
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPYm#
|71
|EURJPYm#
|8
|GOLDm#
|48
|USDCADm#
|39
|GBPJPYm#
|47
|AUDUSDm#
|8
|EURUSDm#
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPYm#
|1.5K
|EURJPYm#
|460
|GOLDm#
|14K
|USDCADm#
|362
|GBPJPYm#
|1.7K
|AUDUSDm#
|256
|EURUSDm#
|22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +37.94 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
Keine Bewertungen
