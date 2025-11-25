- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
37.94 USD
Worst Trade:
-4.50 USD
Profitto lordo:
48.44 USD (5 694 pips)
Perdita lorda:
-12.19 USD (5 646 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (38.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.43
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
3.63 USD
Profitto medio:
9.69 USD
Perdita media:
-2.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.67 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.39 USD
Massimale:
6.67 USD (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.18% (6.67 USD)
Per equità:
0.81% (4.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|3
|GOLDm#
|3
|EURJPYm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPJPYm#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm#
|-5
|GOLDm#
|5
|EURJPYm#
|0
|USDCADm#
|-1
|GBPJPYm#
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm#
|-493
|GOLDm#
|494
|EURJPYm#
|-135
|USDCADm#
|-170
|GBPJPYm#
|352
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Best Trade: +37.94 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.42 USD
Massima perdita consecutiva: -6.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery techniques
Non ci sono recensioni
