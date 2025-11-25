SegnaliSezioni
Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
37.94 USD
Worst Trade:
-4.50 USD
Profitto lordo:
48.44 USD (5 694 pips)
Perdita lorda:
-12.19 USD (5 646 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (38.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.43
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
3.63 USD
Profitto medio:
9.69 USD
Perdita media:
-2.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.67 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.39 USD
Massimale:
6.67 USD (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.18% (6.67 USD)
Per equità:
0.81% (4.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm# 3
GOLDm# 3
EURJPYm# 2
USDCADm# 1
GBPJPYm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm# -5
GOLDm# 5
EURJPYm# 0
USDCADm# -1
GBPJPYm# 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm# -493
GOLDm# 494
EURJPYm# -135
USDCADm# -170
GBPJPYm# 352
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.94 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.42 USD
Massima perdita consecutiva: -6.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery techniques

Non ci sono recensioni
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SuperGOLDFX EA
30USD al mese
7%
0
0
USD
563
USD
1
100%
10
50%
100%
3.97
3.63
USD
1%
1:500
Copia

