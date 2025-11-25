SinyallerBölümler
Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
37.94 USD
En kötü işlem:
-4.50 USD
Brüt kâr:
48.44 USD (5 694 pips)
Brüt zarar:
-12.19 USD (5 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (38.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.42 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.33%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.43
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
3.97
Beklenen getiri:
3.63 USD
Ortalama kâr:
9.69 USD
Ortalama zarar:
-2.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.67 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.39 USD
Maksimum:
6.67 USD (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (6.67 USD)
Varlığa göre:
0.81% (4.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm# 3
GOLDm# 3
EURJPYm# 2
USDCADm# 1
GBPJPYm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYm# -5
GOLDm# 5
EURJPYm# 0
USDCADm# -1
GBPJPYm# 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYm# -493
GOLDm# 494
EURJPYm# -135
USDCADm# -170
GBPJPYm# 352
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.94 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery techniques

İnceleme yok
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SuperGOLDFX EA
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
563
USD
1
100%
10
50%
100%
3.97
3.63
USD
1%
1:500
Kopyala

