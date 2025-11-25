- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
37.94 USD
En kötü işlem:
-4.50 USD
Brüt kâr:
48.44 USD (5 694 pips)
Brüt zarar:
-12.19 USD (5 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (38.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.42 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.33%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.43
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
3.97
Beklenen getiri:
3.63 USD
Ortalama kâr:
9.69 USD
Ortalama zarar:
-2.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.67 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.39 USD
Maksimum:
6.67 USD (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (6.67 USD)
Varlığa göre:
0.81% (4.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|3
|GOLDm#
|3
|EURJPYm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPJPYm#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYm#
|-5
|GOLDm#
|5
|EURJPYm#
|0
|USDCADm#
|-1
|GBPJPYm#
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYm#
|-493
|GOLDm#
|494
|EURJPYm#
|-135
|USDCADm#
|-170
|GBPJPYm#
|352
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery techniques
İnceleme yok
