Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
166 (68.87%)
Negociações com perda:
75 (31.12%)
Melhor negociação:
37.94 USD
Pior negociação:
-18.51 USD
Lucro bruto:
459.68 USD (81 501 pips)
Perda bruta:
-219.07 USD (60 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (21.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.06 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
98.44%
Depósito máximo carregado:
19.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
5.27
Negociações longas:
160 (66.39%)
Negociações curtas:
81 (33.61%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-2.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-28.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.54 USD (4)
Crescimento mensal:
34.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.39 USD
Máximo:
45.67 USD (7.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.83% (45.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.06% (34.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYm# 77
EURJPYm# 42
GOLDm# 32
USDCADm# 27
GBPJPYm# 22
AUDUSDm# 21
EURUSDm# 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYm# 75
EURJPYm# 11
GOLDm# 39
USDCADm# 38
GBPJPYm# 47
AUDUSDm# 10
EURUSDm# 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYm# 1.8K
EURJPYm# 1.1K
GOLDm# 15K
USDCADm# 225
GBPJPYm# 1.7K
AUDUSDm# 419
EURUSDm# 22
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.94 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +21.96 USD
Máxima perda consecutiva: -28.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
Sem comentários
2025.11.27 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
