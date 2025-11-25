- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
166 (68.87%)
Negociações com perda:
75 (31.12%)
Melhor negociação:
37.94 USD
Pior negociação:
-18.51 USD
Lucro bruto:
459.68 USD (81 501 pips)
Perda bruta:
-219.07 USD (60 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (21.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.06 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
98.44%
Depósito máximo carregado:
19.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
5.27
Negociações longas:
160 (66.39%)
Negociações curtas:
81 (33.61%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-2.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-28.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.54 USD (4)
Crescimento mensal:
34.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.39 USD
Máximo:
45.67 USD (7.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.83% (45.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.06% (34.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|77
|EURJPYm#
|42
|GOLDm#
|32
|USDCADm#
|27
|GBPJPYm#
|22
|AUDUSDm#
|21
|EURUSDm#
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYm#
|75
|EURJPYm#
|11
|GOLDm#
|39
|USDCADm#
|38
|GBPJPYm#
|47
|AUDUSDm#
|10
|EURUSDm#
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYm#
|1.8K
|EURJPYm#
|1.1K
|GOLDm#
|15K
|USDCADm#
|225
|GBPJPYm#
|1.7K
|AUDUSDm#
|419
|EURUSDm#
|22
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.94 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +21.96 USD
Máxima perda consecutiva: -28.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
