Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 46%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
241
Transacciones Rentables:
166 (68.87%)
Transacciones Irrentables:
75 (31.12%)
Mejor transacción:
37.94 USD
Peor transacción:
-18.51 USD
Beneficio Bruto:
459.68 USD (81 501 pips)
Pérdidas Brutas:
-219.07 USD (60 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (21.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.06 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
98.44%
Carga máxima del depósito:
19.32%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
5.27
Transacciones Largas:
160 (66.39%)
Transacciones Cortas:
81 (33.61%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
2.77 USD
Pérdidas medias:
-2.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-28.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.54 USD (4)
Crecimiento al mes:
34.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.39 USD
Máxima:
45.67 USD (7.83%)
Reducción relativa:
De balance:
7.83% (45.67 USD)
De fondos:
6.06% (34.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYm# 77
EURJPYm# 42
GOLDm# 32
USDCADm# 27
GBPJPYm# 22
AUDUSDm# 21
EURUSDm# 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYm# 75
EURJPYm# 11
GOLDm# 39
USDCADm# 38
GBPJPYm# 47
AUDUSDm# 10
EURUSDm# 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYm# 1.8K
EURJPYm# 1.1K
GOLDm# 15K
USDCADm# 225
GBPJPYm# 1.7K
AUDUSDm# 419
EURUSDm# 22
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.94 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +21.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
2025.11.27 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SuperGOLDFX EA
30 USD al mes
46%
0
0
USD
768
USD
5
100%
241
68%
98%
2.09
1.00
USD
8%
1:500
