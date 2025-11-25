- Incremento
Total de Trades:
241
Transacciones Rentables:
166 (68.87%)
Transacciones Irrentables:
75 (31.12%)
Mejor transacción:
37.94 USD
Peor transacción:
-18.51 USD
Beneficio Bruto:
459.68 USD (81 501 pips)
Pérdidas Brutas:
-219.07 USD (60 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (21.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.06 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
98.44%
Carga máxima del depósito:
19.32%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
5.27
Transacciones Largas:
160 (66.39%)
Transacciones Cortas:
81 (33.61%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
2.77 USD
Pérdidas medias:
-2.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-28.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.54 USD (4)
Crecimiento al mes:
34.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.39 USD
Máxima:
45.67 USD (7.83%)
Reducción relativa:
De balance:
7.83% (45.67 USD)
De fondos:
6.06% (34.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|77
|EURJPYm#
|42
|GOLDm#
|32
|USDCADm#
|27
|GBPJPYm#
|22
|AUDUSDm#
|21
|EURUSDm#
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYm#
|75
|EURJPYm#
|11
|GOLDm#
|39
|USDCADm#
|38
|GBPJPYm#
|47
|AUDUSDm#
|10
|EURUSDm#
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYm#
|1.8K
|EURJPYm#
|1.1K
|GOLDm#
|15K
|USDCADm#
|225
|GBPJPYm#
|1.7K
|AUDUSDm#
|419
|EURUSDm#
|22
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +37.94 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +21.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
