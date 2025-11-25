시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SuperGOLDFX EA
Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 41%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
288
이익 거래:
188 (65.27%)
손실 거래:
100 (34.72%)
최고의 거래:
37.94 USD
최악의 거래:
-18.51 USD
총 수익:
587.27 USD (105 805 pips)
총 손실:
-371.23 USD (90 349 pips)
연속 최대 이익:
11 (21.96 USD)
연속 최대 이익:
44.06 USD (7)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
98.44%
최대 입금량:
19.32%
최근 거래:
57 분 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
188 (65.28%)
숏(주식차입매도):
100 (34.72%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
0.75 USD
평균 이익:
3.12 USD
평균 손실:
-3.71 USD
연속 최대 손실:
6 (-22.37 USD)
연속 최대 손실:
-31.08 USD (3)
월별 성장률:
11.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.39 USD
최대한의:
47.06 USD (5.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.83% (45.67 USD)
자본금별:
6.06% (34.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPYm# 91
EURJPYm# 49
GOLDm# 41
USDCADm# 34
AUDUSDm# 27
GBPJPYm# 25
EURUSDm# 21
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPYm# 80
EURJPYm# -7
GOLDm# 65
USDCADm# 31
AUDUSDm# 13
GBPJPYm# 16
EURUSDm# 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPYm# 725
EURJPYm# -152
GOLDm# 14K
USDCADm# 476
AUDUSDm# 350
GBPJPYm# -200
EURUSDm# -175
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +37.94 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +21.96 USD
연속 최대 손실: -22.37 USD

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
리뷰 없음
2025.11.27 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
