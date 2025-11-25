- 자본
- 축소
트레이드:
288
이익 거래:
188 (65.27%)
손실 거래:
100 (34.72%)
최고의 거래:
37.94 USD
최악의 거래:
-18.51 USD
총 수익:
587.27 USD (105 805 pips)
총 손실:
-371.23 USD (90 349 pips)
연속 최대 이익:
11 (21.96 USD)
연속 최대 이익:
44.06 USD (7)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
98.44%
최대 입금량:
19.32%
최근 거래:
57 분 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
188 (65.28%)
숏(주식차입매도):
100 (34.72%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
0.75 USD
평균 이익:
3.12 USD
평균 손실:
-3.71 USD
연속 최대 손실:
6 (-22.37 USD)
연속 최대 손실:
-31.08 USD (3)
월별 성장률:
11.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.39 USD
최대한의:
47.06 USD (5.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.83% (45.67 USD)
자본금별:
6.06% (34.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|91
|EURJPYm#
|49
|GOLDm#
|41
|USDCADm#
|34
|AUDUSDm#
|27
|GBPJPYm#
|25
|EURUSDm#
|21
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYm#
|80
|EURJPYm#
|-7
|GOLDm#
|65
|USDCADm#
|31
|AUDUSDm#
|13
|GBPJPYm#
|16
|EURUSDm#
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYm#
|725
|EURJPYm#
|-152
|GOLDm#
|14K
|USDCADm#
|476
|AUDUSDm#
|350
|GBPJPYm#
|-200
|EURUSDm#
|-175
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.94 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +21.96 USD
연속 최대 손실: -22.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
41%
0
0
USD
USD
743
USD
USD
7
100%
288
65%
98%
1.58
0.75
USD
USD
8%
1:500