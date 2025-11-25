- 成长
交易:
237
盈利交易:
163 (68.77%)
亏损交易:
74 (31.22%)
最好交易:
37.94 USD
最差交易:
-18.51 USD
毛利:
455.24 USD (81 026 pips)
毛利亏损:
-217.56 USD (60 616 pips)
最大连续赢利:
11 (21.96 USD)
最大连续盈利:
44.06 USD (7)
夏普比率:
0.17
交易活动:
98.44%
最大入金加载:
19.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
59
平均持有时间:
11 小时
采收率:
5.20
长期交易:
157 (66.24%)
短期交易:
80 (33.76%)
利润因子:
2.09
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
2.79 USD
平均损失:
-2.94 USD
最大连续失误:
4 (-28.54 USD)
最大连续亏损:
-28.54 USD (4)
每月增长:
35.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.39 USD
最大值:
45.67 USD (7.83%)
相对跌幅:
结余:
7.83% (45.67 USD)
净值:
6.06% (34.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYm#
|76
|EURJPYm#
|41
|GOLDm#
|32
|USDCADm#
|27
|GBPJPYm#
|22
|AUDUSDm#
|20
|EURUSDm#
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYm#
|77
|EURJPYm#
|9
|GOLDm#
|39
|USDCADm#
|38
|GBPJPYm#
|47
|AUDUSDm#
|9
|EURUSDm#
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYm#
|2.1K
|EURJPYm#
|870
|GOLDm#
|15K
|USDCADm#
|225
|GBPJPYm#
|1.7K
|AUDUSDm#
|324
|EURUSDm#
|-101
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.94 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.96 USD
最大连续亏损: -28.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.
🎯 Signal Objectives
- Stable long-term portfolio growth
- Controlled drawdown under heavy volatility
- Trend-following across multiple markets
- Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
没有评论
