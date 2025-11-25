信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SuperGOLDFX EA
Liu Rico Suhendar

SuperGOLDFX EA

Liu Rico Suhendar
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 45%
XMGlobal-MT5 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
237
盈利交易:
163 (68.77%)
亏损交易:
74 (31.22%)
最好交易:
37.94 USD
最差交易:
-18.51 USD
毛利:
455.24 USD (81 026 pips)
毛利亏损:
-217.56 USD (60 616 pips)
最大连续赢利:
11 (21.96 USD)
最大连续盈利:
44.06 USD (7)
夏普比率:
0.17
交易活动:
98.44%
最大入金加载:
19.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
59
平均持有时间:
11 小时
采收率:
5.20
长期交易:
157 (66.24%)
短期交易:
80 (33.76%)
利润因子:
2.09
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
2.79 USD
平均损失:
-2.94 USD
最大连续失误:
4 (-28.54 USD)
最大连续亏损:
-28.54 USD (4)
每月增长:
35.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.39 USD
最大值:
45.67 USD (7.83%)
相对跌幅:
结余:
7.83% (45.67 USD)
净值:
6.06% (34.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYm# 76
EURJPYm# 41
GOLDm# 32
USDCADm# 27
GBPJPYm# 22
AUDUSDm# 20
EURUSDm# 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYm# 77
EURJPYm# 9
GOLDm# 39
USDCADm# 38
GBPJPYm# 47
AUDUSDm# 9
EURUSDm# 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYm# 2.1K
EURJPYm# 870
GOLDm# 15K
USDCADm# 225
GBPJPYm# 1.7K
AUDUSDm# 324
EURUSDm# -101
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +37.94 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.96 USD
最大连续亏损: -28.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Automated Multi-pair (Gold + 6 selected pair) trend-following with tight SL keep drawdown below 40%, adaptive risk, and 6-year backtest stability — designed for safe and consistent long-term growth.

🎯 Signal Objectives
  • Stable long-term portfolio growth
  • Controlled drawdown under heavy volatility
  • Trend-following across multiple markets
  • Avoidance of high-risk recovery technique
This signal use Micro Acoount, if you are copying with standard account, I will suggest u start with $2000-$2500 equity.
Backtest result from Jan 2020-Dec 2025 average growth 75%++ yearly with controlled drawdown below 40%.
没有评论
2025.11.27 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
