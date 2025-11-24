- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
35 (92.10%)
損失トレード:
3 (7.89%)
ベストトレード:
28.49 USD
最悪のトレード:
-14.95 USD
総利益:
135.96 USD (9 004 pips)
総損失:
-23.29 USD (419 pips)
最大連続の勝ち:
30 (80.28 USD)
最大連続利益:
80.28 USD (30)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.99%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.54
長いトレード:
11 (28.95%)
短いトレード:
27 (71.05%)
プロフィットファクター:
5.84
期待されたペイオフ:
2.97 USD
平均利益:
3.88 USD
平均損失:
-7.76 USD
最大連続の負け:
1 (-14.95 USD)
最大連続損失:
-14.95 USD (1)
月間成長:
11.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14.95 USD (1.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.36% (14.95 USD)
エクイティによる:
17.07% (184.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|22
|EURAUD+
|3
|NZDCHF+
|3
|GBPCHF+
|3
|NZDJPY+
|2
|EURJPY+
|1
|EURNZD+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|31
|EURAUD+
|9
|NZDCHF+
|16
|GBPCHF+
|17
|NZDJPY+
|8
|EURJPY+
|6
|EURNZD+
|6
|CHFJPY+
|6
|NZDUSD+
|6
|USDCHF+
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|501
|NZDCHF+
|641
|GBPCHF+
|1.3K
|NZDJPY+
|639
|EURJPY+
|504
|EURNZD+
|534
|CHFJPY+
|509
|NZDUSD+
|309
|USDCHF+
|356
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.49 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +80.28 USD
最大連続損失: -14.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
100%
38
92%
100%
5.83
2.97
USD
USD
17%
1:500