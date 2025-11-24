シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892

Wai Hong Lee
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
35 (92.10%)
損失トレード:
3 (7.89%)
ベストトレード:
28.49 USD
最悪のトレード:
-14.95 USD
総利益:
135.96 USD (9 004 pips)
総損失:
-23.29 USD (419 pips)
最大連続の勝ち:
30 (80.28 USD)
最大連続利益:
80.28 USD (30)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.99%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.54
長いトレード:
11 (28.95%)
短いトレード:
27 (71.05%)
プロフィットファクター:
5.84
期待されたペイオフ:
2.97 USD
平均利益:
3.88 USD
平均損失:
-7.76 USD
最大連続の負け:
1 (-14.95 USD)
最大連続損失:
-14.95 USD (1)
月間成長:
11.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14.95 USD (1.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.36% (14.95 USD)
エクイティによる:
17.07% (184.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 22
EURAUD+ 3
NZDCHF+ 3
GBPCHF+ 3
NZDJPY+ 2
EURJPY+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
NZDUSD+ 1
USDCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 31
EURAUD+ 9
NZDCHF+ 16
GBPCHF+ 17
NZDJPY+ 8
EURJPY+ 6
EURNZD+ 6
CHFJPY+ 6
NZDUSD+ 6
USDCHF+ 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 501
NZDCHF+ 641
GBPCHF+ 1.3K
NZDJPY+ 639
EURJPY+ 504
EURNZD+ 534
CHFJPY+ 509
NZDUSD+ 309
USDCHF+ 356
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.49 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +80.28 USD
最大連続損失: -14.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

